Как бассейн привлек через соцсети клиентов на $ 18 тысяч — кейс



Фото с сайта proswim.ru

Вложить $ 720 и получить окупаемость инвестиций 2500% — это результаты кейса по привлечению клиентов в плавательный центр в Минске. Подробностями и механикой рекламной кампании поделился SMM-cпециалист, таргетолог Иван Муравьев.

— Нужно было привлечь клиентов для плавательного центра. Причем сайт компании в это время находился в разработке.

Иван Муравьев

SMM-cпециалист, таргетолог

Ход рекламной кампании

1. Сначала мы оформили страницы сообществ в соцсетях. Главной целью было придерживаться фирменного стиля (разработанного брендинговым агентством) и создать удобную площадку для потенциальных клиентов. Нужно было делать шапку сообщества, создать шаблон баннера для постов и рекламы, товаров в сообществе, найти изображения для highlights (Instagram).

Оформление сообщества в ВК:



Материал предоставлен автором

Оформление сообщества в Instagram:



Материал предоставлен автором

2. Проанализировали схожие проекты российских организаций, опираясь на их опыт в ведении сообществ, и постарались взять лучшее у каждого из них, чего, однако, оказалось не так много, как могло бы быть: обложки не были адаптированы под формат мобильных устройств, не расписаны программы обучения, в основном фотографии были скачаны с первой страницы Google.

3. Составили контент-план, где за основу взяли материал, интересный родителям с детьми от 4−10 лет. Он включал широкую тематику постов (продающие, развлекательные, информационные, полезные, и др.) и знакомил аудиторию с командой плавательного центра.

Нажмите, чтобы увеличить:





Материал предоставлен автором

Примеры постов:







Работа велась с целевой аудиторией, проживающей в радиусе 5 километров от центра. Если бы мы размахнулись на большую площадь, лидов было бы больше. Но бассейн расположен так, что к нему сложно добраться на общественном транспорте, поэтому мы не стали этого делать.

4. Протестировали заголовки, чтобы понять, на что ЦА реагирует лучше. Взяли 6 заголовков, одно изображение, аудиторию и одинаковый текст. Каждый «открутили» на одинаковую сумму, чтобы вывести наилучший. В рекламном кабинете это выглядело так:



Материал предоставлен автором

Примеры лучшего (слева) и худшего объявлений:



Материал предоставлен автором

5. После того как вывели наилучшее объявление, можно было начать работу над подбором аудиторий. Так как категория родителей в радиусе 5 км от центра показала относительно хороший результат, мы решили ее расширить.

Участники сообществ по плаванию (центры, бассейны)

Мамы с детьми 4−10 лет

Женщины 27−40 лет

Родительские сообщества (различные кружки и детские центры)

Папы с детьми 4−10 лет

Каждая из новых аудиторий показала результат хуже, чем самая первая протестированная — женщины 27−40 лет с детьми, проживающие в радиусе 5 км от центра.

Отдельные посты продвигались для людей, которые уже видели нашу рекламу, чтобы понять, правильно ли мы попали в целевую аудиторию и какой отклик РК получила в целом. Пример:



Материал предоставлен автором

Уже через пять дней работ с ВКонтакте мы вышли на стабильный уровень привлечения заявок и начали работать с Instagram и Facebook. Мы не стали придумывать ничего нового, взяли уже рабочее объявление из ВКонтакте и адаптировали его под Instagram. Принцип настройки Instagram и Facebook отличается от ВКонтакте, но радиус в 5 км от центра сделал свое дело.



Материал предоставлен автором

Результат

Мы привлекли 234 лида. Из них большую часть принесла реклама в Instagram

Конверсия — 50%

Бюджет: $ 720 — стоимость работы специалистов $ 525 + $ 195 рекламные затраты. $ 90 мы потратили на рекламу в Instagram, и остальные средства поделены между ВК и Facebook. Стоимость лида из Instagram получилась немного ниже, чем из ВКонтакте, поэтому основная часть бюджета была перераспределена туда.

Над проектом работали 3 человека

Таблица окупаемости по каждому из каналов (нажмите, чтобы увеличить):





Материал предоставлен автором

Мы не ориентировались на привлечение подписчиков, поэтому за всю рекламную кампанию было привлечено всего 68 человек в ВКонтакте и 78 в Instagram. Окупаемость инвестиций в рекламу (ROMI) за 3 месяца составила 2500%.

То есть выручка компании за вычетом маркетинговых затрат составила $18 000.

Советы по продвижению

1. Трафик — наша приоритетная цель. Поэтому контроль за ним важен как ничто другое. Надо как минимум раз в сутки открывать рекламную кампанию, проверять, не остановилась ли открутка и не упали ли показатели, отвечать на сообщения. Иначе какой смысл в рекламе, если все лиды утекают, как песок сквозь пальцы, пока вы игнорируете сообщения.

2. Даже если сайт в глубокой коме, ничто не должно мешать вам работать с площадками в социальных сетях. Работа возможна и без сайта — и это отличная возможность сэкономить на первых порах $ 400−1500.

3. Одной рекламой проект не вытянешь. Без подходящего оформления, грамотного контента, корректно выбранной целевой аудитории и общения с ней сложно добиться успеха. Исчезновение хотя бы одного звена в этой цепи ухудшает показатели в разы.

4. Не всегда имеет смысл сразу «копать» очень глубоко и сужать целевую аудиторию, Попробуйте широкую аудиторию, и если она «примет вас», то тщательно отобранная аудитория, возможно, не потребуется.