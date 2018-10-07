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Лукашенко об Украине: Вмешиваться не хотим ни в коем случае
08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с бывшим коллегой, экс-президентом Украины Виктором Ющенко и рассказал об отношении Минска к происходящему в соседней республике и собственной позиции, передает
Лукашенко отметил, что в первую очередь Беларусь уважает суверенитет Украины и не собирается каким-либо образом вмешиваться в происходящее там.
«По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят», – подчеркнул он, отметив, что отдельные вещи Минск все же беспокоят.
В том числе речь идет о притоке оружия через украинскую границу, а также транзитом через Россию.
«Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. Вот это нас больше всего беспокоит», – подчеркнул Лукашенко.
В то же время он констатировал, что главное – это отсутствие столкновения народного мнения и народов Украины и Беларуси.
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Президент Беларуси в разговоры со своим бывшим коллегой Виктором Ющенко описал позицию руководства страны по отношению к соседней республике.
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