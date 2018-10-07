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Лукашенко об Украине: Вмешиваться не хотим ни в коем случае

08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко встретился с бывшим коллегой, экс-президентом Украины Виктором Ющенко и рассказал об отношении Минска к происходящему в соседней республике и собственной позиции, передает БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что в первую очередь Беларусь уважает суверенитет Украины и не собирается каким-либо образом вмешиваться в происходящее там.

«По событиям в Украине вы мою позицию знаете. Мы ни в коем случае не хотим вмешиваться в события в Украине. Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят», – подчеркнул он, отметив, что отдельные вещи Минск все же беспокоят.

В том числе речь идет о притоке оружия через украинскую границу, а также транзитом через Россию.

«Когда уголовные дела расследуются, мы тоже такие факты фиксируем. Вот это нас больше всего беспокоит», – подчеркнул Лукашенко.

В то же время он констатировал, что главное – это отсутствие столкновения народного мнения и народов Украины и Беларуси.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси в разговоры со своим бывшим коллегой Виктором Ющенко описал позицию руководства страны по отношению к соседней республике.
 
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