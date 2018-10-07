﻿ «Мы можем стать страной агротуризма для всей Европы». National Geographic признал Беларусь лучшей страной для агротуризма. 21.by
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«Мы можем стать страной агротуризма для всей Европы». National Geographic признал Беларусь лучшей страной для агротуризма

08.10.2018 18:45 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларусь вновь признана лучшей страной для агротуризма по версии российского National Geographic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В онлайн-опросе влиятельного мирового издания наша страна уже во второй раз обошла Италию, Бразилию, Китай и США.

«Мы можем стать страной агротуризма для всей Европы». National Geographic признал Беларусь лучшей страной для агротуризма

Агроусадьбам читатели отдали половину голосов. Как отмечают авторы рейтинга, «сельский туризм» – один из самых привлекательных вариантов отдыха в нашей стране. К слову, первые гест-хаусы в белорусских деревнях появились в 2002 году. Сегодня их более 2 тысяч. Ежегодно агроусадьбы посещают около 300 тысяч туристов. Подавляющее число – россияне, однако все чаще отдых в белорусской деревне выбирают гости из Прибалтики, Китая, США и Ближнего Востока.

«Мы можем стать страной агротуризма для всей Европы». National Geographic признал Беларусь лучшей страной для агротуризма

Валерия Клицунова, председатель правления Белорусского общественного объединения «Отдых в деревне»:
Здесь много факторов. Конечно, люди – талантливые, которые любят свою страну, деревню и которые хотят рассказать всему миру о ней.

Второе – это, конечно, законодательная база. Указ Президента – это то, что вселило в людей надежду, подвигло их вложить большие деньги и сделать это своей судьбой.

Мы можем стать страной агротуризма для всей Европы. Сейчас у нас безвизовый въезд. Я думаю, если все постараются, выучат английский, сделают хорошие обозначения, карты, сайты и так далее, к нам поедет Европа.

Кроме того, белорус Леонид Пашковский назван лучшим travel-блогером по версии National Geographic (читайте здесь).

 
 
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Новости Беларуси. Беларусь вновь признана лучшей страной для агротуризма по версии российского National Geographic, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В...
 
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