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Эстонская IT-компания купила беларуского разработчика ПО

08.10.2018 19:33 — Разное | Партизан  
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Одна из крупнейших IT-компаний Эстонии Helmes купила контрольную долю беларуской компании SolbegSoft, которая занимается разработкой программного обеспечения, пишет TUT.by со ссылкой на err.ee и Äripäev.

Глава Helmes Яан Пиллесаар сказал, что компания приобрела долю на свои средства, но стороны не разглашают детали сделки. У купленного SolbegSoft есть представительства в США, Беларуси и Индии. 70% оборота компании приходится на бизнес-клиентов из США, а в Беларуси и Индии в основном работают центры разработки.

Основатели компании, которые продали контрольную долю, продолжат быть совладельцами и останутся у ее руля. Они также станут партнерами Helmes. Консолидированный оборот Helmes и SolbegSoft после объединения составит 35 миллионов евро, а показатель EBITDA – пять миллионов евро.

В результате объединения общее число сотрудников превысит 550 человек. Крупнейшие партнеры предприятия – OECD, Solera Inc, Kühne + Nagel, Telia Company и SEB.

Компанию SolbegSoft основали в 2008 году в Минске. Она входит в число резидентов Парка высоких технологий и специализируется на создании ПО для корпоративных клиентов. Штат SolbegSoft насчитывает более 200 человек.

 
Теги: Минск
 
 
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Одна из крупнейших IT-компаний Эстонии Helmes купила контрольную долю беларуской компании SolbegSoft, которая занимается разработкой программного обеспечения,...
 
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