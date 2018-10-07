Эстонская IT-компания купила беларуского разработчика ПО

Глава Helmes Яан Пиллесаар сказал, что компания приобрела долю на свои средства, но стороны не разглашают детали сделки. У купленного SolbegSoft есть представительства в США, Беларуси и Индии. 70% оборота компании приходится на бизнес-клиентов из США, а в Беларуси и Индии в основном работают центры разработки.





Основатели компании, которые продали контрольную долю, продолжат быть совладельцами и останутся у ее руля. Они также станут партнерами Helmes. Консолидированный оборот Helmes и SolbegSoft после объединения составит 35 миллионов евро, а показатель EBITDA – пять миллионов евро.





В результате объединения общее число сотрудников превысит 550 человек. Крупнейшие партнеры предприятия – OECD, Solera Inc, Kühne + Nagel, Telia Company и SEB.



