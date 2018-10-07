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В Солигорске на автобусных остановках разместили стенды с Витовтом, Сапегой и Радзивиллами
В Солигорске на новых остановках общественного транспорта появились стенды на историческую тематику с Витовтом, Львом Сапегой и Радзивиллами.
Фото: Электронный Солигорск
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В Солигорске на новых остановках общественного транспорта появились стенды на историческую тематику с Витовтом, Львом Сапегой и Радзивиллами.
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