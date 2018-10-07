Лукашенко обеспокоен притоком в страну оружия с Украины

По его словам, Минск «ни в коем случае не хочет вмешиваться в события на Украине».





«Грубо говоря, это не наше дело, если нас не просят. Хотя, честно скажу, мы об этом поговорим, влияние событий на Украине на нас очень велико. Особенно нас беспокоит приток оружия через украинскую границу. Очень много мы изымаем оружия», — приводит его слова агентство БелТА.













При этом отметил, что «могло бы быть намного хуже».





«И если уж откровенно говорить, нет такой озлобленности в отношении белорусов со стороны украинцев. Нет этого столкновения народного мнения и народов. Вот это самое главное, это обнадеживает, это основа наших добрых отношений, — отметил Лукашенко.





Он сказал, что проблем много, и он готов обсудить эти проблемы. Говоря о двусторонних отношениях Беларуси и Украины, глава государства вспомнил и о временах президентства Ющенко. „Когда сравниваешь нынешние времена Я уже не только говорю про Украину и Беларусь, — и наши взаимоотношения на постсоветском пространстве. Конечно, это были не худшие времена, особенно между нашими государствами. Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения, — заявил Лукашенко.