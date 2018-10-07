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Когда БСДГ планирует выборы нового лидера партии?

08.10.2018 18:27 — Разное | Партизан  
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9 сентября в Минске прошел VII съезд Белорусской социал-демократической Грамады. Председатель партии Станислав Шушкевич объявил, что покидает пост после чего стало известно о проблемах с его здоровьем. Съезд принял решение, что без председателя, который попал в больницу, партия нового главу выбирать не станет.

SPEKTR.BY узнал, когда же выберут нового лидера партии.

Напомним, что выбора лидера партии были перенесены на 2 сессию съезда.

“Мы коллегиально приняли такое решение на съезде, потому что все мы с большим уважением относимся к лидеру нашей партии и проводить сегодня выборы без его участия было бы неправильно”, – отметил заместитель председателя партии Сергей Черечень.

Совсем недавно стало известно, что первый глава Республики Беларусь перенес инфаркт. Станислав Шушкевич прошел ускоренный курс интенсивной терапии, после чего дал комментарии по поводу следующего съезда партии БСДГ.

“Я думал, что съезд закончится, когда я был в больнице. Они решили, что я должен поправиться. Но я не позволю себе никуда выдвигать свою кандидатуру. Я думаю, съезд будет через пару недель, может месяц. У нас такой порядок – по уставу делегаты имеют полномочия проводить съезд в течение полугода, при этом в несколько сессий”, – сообщил Станислав Шушкевич.

 
Теги: Минск
 
 
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9 сентября в Минске прошел VII съезд Белорусской социал-демократической Грамады. Председатель партии Станислав Шушкевич объявил, что покидает пост после чего стало...
 
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