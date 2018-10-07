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В Ленинградской области микроавтобус с белорусами попал в ДТП: один погибший и 6 пострадавших

08.10.2018 18:23 — Разное | Партизан  
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8 октября в Ленинградской области России произошла авария с участием граждан Беларуси, в результате которой шестеро из них пострадали, один человек погиб.

Сообщается, что ДТП произошло на подъезде к порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, рядом с населенным пунктом Косколово. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter с белорусскими номерами дважды врезался в разделительное ограждение, после чего бус опрокинулся.

Как сообщает интернет-издание 47news.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД, в результате аварии один белорус погиб на месте, еще шестеро получили травмы, двое мужчин – тяжелые.

Всего в микроавтобусе находилось девять человек. Все являлись гражданами Беларуси.

По предварительной информации, водитель не справился с управлением по причине гололеда на дороге. По факту ДТП проводится проверка.

 
 
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8 октября в Ленинградской области России произошла авария с участием граждан Беларуси, в результате которой шестеро из них пострадали, один человек погиб.
 
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