В Ленинградской области микроавтобус с белорусами попал в ДТП: один погибший и 6 пострадавших

Сообщается, что ДТП произошло на подъезде к порту Усть-Луга в Кингисеппском районе Ленинградской области, рядом с населенным пунктом Косколово. Водитель микроавтобуса Mercedes Sprinter с белорусскими номерами дважды врезался в разделительное ограждение, после чего бус опрокинулся.





47news.ru со ссылкой на региональное управление ГИБДД, в результате аварии один белорус погиб на месте, еще шестеро получили травмы, двое мужчин – тяжелые. Как сообщает интернет-изданиесо ссылкой на региональное управление ГИБДД, в результате аварии один белорус погиб на месте, еще шестеро получили травмы, двое мужчин – тяжелые.





Всего в микроавтобусе находилось девять человек. Все являлись гражданами Беларуси.





По предварительной информации, водитель не справился с управлением по причине гололеда на дороге. По факту ДТП проводится проверка.