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Правительство самоубийц. Почему чиновники не пойдут на реформы?

08.10.2018 18:05 — Разное | Партизан  
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Любые существенные изменения в законодательстве Беларуси неизбежно вызывают недовольство и возмущение общества.

Действительно ли правительство будет до последнего тянуть с любыми переменами, разбирались гости программы «Разговор недели» со Светланой Калинкиной активист из Горок Андрей Юрков и председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, передает "Белсат".

На этой неделе Сергей Румас был утвержден в роли премьер-министра Беларуси. Против назначения выступил только один депутат Палаты представителей - Анна Конопацкая. Все остальные вполне довольны новым премьером?

«Палата представителей настолько декоративный орган, забывает, какие у нее есть полномочия. Ведь на самом деле прописано, что кандидатура премьера должна согласовываться с депутатами, они голосуют и уже после этого может стать полноценным главой правительства Беларуси», - комментирует ситуацию председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.

По словам активиста из Горок Андрея Юркова, белорусское правительство никогда не пойдет на существенные изменения в любом серьезном вопросе - от кадровых перестановок к экономическим изменениям.

«Проблема очень глубокая и кто осмелится ее решать, будет первым правительством самоубийц. И я сомневаюсь, что это будет Румас, что он самоубийца, так как там просто ужас. На сегодняшний день предприятий как таковых нет, как единиц хозяйствования. Есть райисполком, председатель райисполкома, а председатели предприятий сельскохозяйственных это фактически как бригадиры на фермах. Все под контролем. У них нет никаких полномочий даже внутри собственного хозяйства. Они выполняют чётко приказы сверху», - описал ситуацию на примере положения в сельскохозяйственном секторе Андрей Юрков.

 
 
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Любые существенные изменения в законодательстве Беларуси неизбежно вызывают недовольство и возмущение общества.
 
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