Правительство самоубийц. Почему чиновники не пойдут на реформы?

"Белсат" . Действительно ли правительство будет до последнего тянуть с любыми переменами, разбирались гости программы «Разговор недели» со Светланой Калинкиной активист из Горок Андрей Юрков и председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич, передает





На этой неделе Сергей Румас был утвержден в роли премьер-министра Беларуси. Против назначения выступил только один депутат Палаты представителей - Анна Конопацкая. Все остальные вполне довольны новым премьером?





«Палата представителей настолько декоративный орган, забывает, какие у нее есть полномочия. Ведь на самом деле прописано, что кандидатура премьера должна согласовываться с депутатами, они голосуют и уже после этого может стать полноценным главой правительства Беларуси», - комментирует ситуацию председатель движения «За Свободу» Юрий Губаревич.





По словам активиста из Горок Андрея Юркова, белорусское правительство никогда не пойдет на существенные изменения в любом серьезном вопросе - от кадровых перестановок к экономическим изменениям.





«Проблема очень глубокая и кто осмелится ее решать, будет первым правительством самоубийц. И я сомневаюсь, что это будет Румас, что он самоубийца, так как там просто ужас. На сегодняшний день предприятий как таковых нет, как единиц хозяйствования. Есть райисполком, председатель райисполкома, а председатели предприятий сельскохозяйственных это фактически как бригадиры на фермах. Все под контролем. У них нет никаких полномочий даже внутри собственного хозяйства. Они выполняют чётко приказы сверху», - описал ситуацию на примере положения в сельскохозяйственном секторе Андрей Юрков.