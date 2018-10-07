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Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте решил лечиться от алкоголизма
Американский пловец Райн Лохте, шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира, борется с алкогольной зависимостью, чтобы иметь возможность выступить на очередных Олимпийских играх.
"Лохте хочет быть лучшим мужем, отцом и спортсменов. Он жаждет доминировать на дорожке в бассейне и мечтает выйти на старт на пятых для себя Олимпийских играх", - рассказал изданию L`Equipe адвокат знаменитого спортсмена Джефф Остроу.
Он отметил, что именно последние события в жизни Р.Лохте, связанные с алкоголем, стали толчком к осознанию его подопечного: ему нужна профессиональная помощь.
"Он ее получит в ближайшее время", - заверил Д.Остроу.
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Американский пловец Райн Лохте, шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира, борется с алкогольной зависимостью, чтобы иметь возможность выступить...
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