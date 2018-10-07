Шестикратный олимпийский чемпион по плаванию Райан Лохте решил лечиться от алкоголизма

Американский пловец Райн Лохте, шестикратный олимпийский чемпион и 18-кратный чемпион мира, борется с алкогольной зависимостью, чтобы иметь возможность выступить на очередных Олимпийских играх.

"Лохте хочет быть лучшим мужем, отцом и спортсменов. Он жаждет доминировать на дорожке в бассейне и мечтает выйти на старт на пятых для себя Олимпийских играх", - рассказал изданию L`Equipe адвокат знаменитого спортсмена Джефф Остроу.

Он отметил, что именно последние события в жизни Р.Лохте, связанные с алкоголем, стали толчком к осознанию его подопечного: ему нужна профессиональная помощь.

"Он ее получит в ближайшее время", - заверил Д.Остроу.



В начале октября Р.Лохте, "набравшись", пытался взломать дверь в свой номер в гостинице в Калифорнии, и был остановлен лишь при помощи полиции. Также уже в этом месяце он спровоцировал ДТП во Флориде, когда находился "под шафе".