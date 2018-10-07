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Патриарх Кирилл заявил о намерении Русской церкви отстаивать единство ее канонической территории

08.10.2018 19:35 — Разное | Интерфакс  
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неизменности позиции Русской православной церкви в отношении целостности ее канонической территории.

"Мы проходим через очень непростые исторические обстоятельства как для Отечества нашего, так и для всей Руси, так и для Церкви нашей. Оставаясь верными святым канонам, верными преданию отеческому, мы утверждали и будем утверждать православие как в Отечестве нашем, так и во всем мире - таково наше предназначение. И никто не собьет нас с этого пути, никто не заставит нас поверить в то, что нарушение может иметь место по воле кого-то", - заявил патриарх Кирилл в Троице-Сергиевой лавры, где в понедельник прошли торжества по случаю дня памяти преподобного Сергия Радонежского - "игумена земли русской".

"Мы сохраняем верность преданию Церкви, потому что мы желаем быть ее верными чадами", - добавил патриарх.

Он напомнил, что в свое время Сергий Радонежский много сделал для примирения разрозненных княжеств феодальной Руси, и попросил молиться этому святому о том, чтобы он "преклонил милость к Вселенской православной церкви, чтобы примирил враждующих, чтобы остановил распространение раскола, особенно там, где сегодня раскол несет в себе угрозу и для общенациональной жизни", а именно в "братской Украине" .

Кроме того, патриарх призвал верующих к особой молитве "о братьях и сестрах наших, на Украине пребывающих".

Как сообщалось, уже в этот вторник в Стамбуле пройдет заседание Синода Константинопольского патриархата, на котором будет обсуждаться тема автокефалии для украинской церкви. В апреле этого года Константинополь принял к рассмотрению соответствующую просьбу президента Украины Петра Порошенко, несмотря на протест Московского патриархата и его самоуправляемой части - канонической УПЦ, которая об автокефалии не просила.

В последующие несколько месяцев Русская церковь в ходе многочисленных двусторонних контактов заручилась поддержкой других Православных церквей мира в вопросе о недопустимости вмешательства в ее внутренние дела и легализации раскола на Украине.

Последнюю попытку дипломатического решения вопроса предпринял лично патриарх Кирилл, прибыв 31 августа в Стамбул на встречу с патриархом Варфоломеем. Однако уже на следующий день патриарх Варфоломей выступил на Синаксисе (соборе) перед архиереями Константинопольской церкви с программным докладом, в котором назвал неканоничным "вмешательство" Москвы в церковные дела Украины и оставил это право за собой. Вскоре после этого было объявлено о направлении двух экзархов Константинополя в Киев, которым поручено проложить путь к "украинской автокефалии".

Священный Синод Московского патриархата расценил действия Константинопольской церкви как вторжение на его каноническую территорию и на заседании 14 сентября заявил о приостановке молитвенного общения с Константинополем, что аналогично разрыву дипломатических отношений. Позже патриарх Кирилл обратился к главам Православных церквей мира с призывом к общеправославному обсуждению "украинского вопроса".

 
 
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о неизменности позиции Русской православной церкви в отношении целостности ее канонической территории.
 
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