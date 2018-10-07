Состоялась канонизация 200 древних святых Испании и Португалии, список которых составил настоятель русского храма

В испанской Сарагосе состоялась канонизация древних святых Испании и Португалии, календарь памяти которых был составлен священником Московского патриархата.

Решение о прославлении иберийских святых было принято Ассамблеей православных епископов Испании и Португалии в апреле этого года. За основу был принят месяцеслов, составленный протоиереем Андреем Кордочкиным, настоятелем храма Марии Магдалины в Мадриде, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Корсунской епархии, окормляющей русские приходы ряда стран Западной Европы.

В месяцеслов вошло более 200 имен древних святых. Их празднование будет совершаться ежегодно в воскресенье накануне 12 октября - дня памяти Пресвятой Богородицы Пилар - национального праздника Испании.