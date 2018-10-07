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Минск и Дубай установили прямое авиасообщение
Между Минском и Дубаем будут летать чартеры, сообщила компания "Белавиа" на своей странице в сети Facebook.
Ожидается, что время в пути составит 5 ч 30 мин.
Рейсы будут выполняться еженедельно по средам на самолетах Боинг 737-800, вместимостью 189 кресел. Вылетать из Минска чартер будет около 9 часов утра.
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Между Минском и Дубаем будут летать чартеры, сообщила компания "Белавиа" на своей странице в сети Facebook. "Солнце, шоппинг и лучшие лаунджи на крышах - таков...
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