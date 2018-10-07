Минск и Дубай установили прямое авиасообщение

Между Минском и Дубаем будут летать чартеры, сообщила компания "Белавиа" на своей странице в сети Facebook.



"Солнце, шоппинг и лучшие лаунджи на крышах - таков современный Дубай. Город контрастов и бесконечных возможностей. С 6 ноября 2018 г. начинается выполнение чартерной программы по маршруту Минск-Дубай-Минск", - говорится в сообщении.

Ожидается, что время в пути составит 5 ч 30 мин.

Рейсы будут выполняться еженедельно по средам на самолетах Боинг 737-800, вместимостью 189 кресел. Вылетать из Минска чартер будет около 9 часов утра.