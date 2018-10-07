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Российские футболисты Кокорин и Мамаев избили двух чиновников
Фото: instagram.com
По данным источника, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответ Кокорин и Мамаев бросили в мужчину стулья и избили его.
Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга Денис Пак, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.
В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин.
— Сегодня в центре Москвы произошел инцидент, в котором пострадали сотрудники Минпромторга России, — отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России Залина Корнилова. — Директор департамента Денис Пак и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ» Сергей Гайсин в настоящий момент находятся в медицинских учреждениях города Москвы, где им была оказана необходимая помощь. По факту случившегося пострадавшие уже обратились с заявлением в полицию. Мы надеемся, что правоохранительные органы разберутся в сложившейся ситуации.
Отметим, что это не первая выходка с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад они закатили шумную вечеринку в Монте-Карло сразу после провального выступления сборной России на Евро-2016.
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Футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно.
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