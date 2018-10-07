Российские футболисты Кокорин и Мамаев избили двух чиновников

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По данным источника, футболисты пришли в заведение позавтракать и заказали кофе, но вели себя шумно и агрессивно. Сотрудники заведения не могли успокоить игроков, после чего замечание им сделал один из постоянных клиентов кофейни. В ответбросили в мужчину стулья и избили его.Mash уточняет, что пострадавшим оказался сотрудник Минпромторга, который возглавляет департамент автомобильной промышленности и железнодорожного машиностроения.В то же время в Минпромторге добавили, что пострадал не только Пак, но и генеральный директор ГНЦ РФ ФГУП «НАМИ»— отметила руководитель пресс-службы Минпромторга России. —Отметим, что это не первая выходка с участием Кокорина и Мамаева. Два года назад они закатили шумную вечеринку в Монте-Карло сразу после провального выступления сборной России на Евро-2016.