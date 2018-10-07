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В Минске маршрутка наехала на беременную женщину
Фото: ГАИ Минск
52-летний водитель Peugeot Boxer ехал в направлении Игуменского тракта и на нерегулируемым пешеходном переходе наехал на 25-летнюю женщину.
Женщина получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое. По сообщению ГАИ Мингорисполкома, пострадавшая беременна. Ее госпитализировали.
Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия.
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Происшествие случилось 8 октября около 9:00 на улице Янки Лучины.
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