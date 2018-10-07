В Минске маршрутка наехала на беременную женщину



Фото: ГАИ Минск





52-летний водитель Peugeot Boxer ехал в направлении Игуменского тракта и на нерегулируемым пешеходном переходе наехал на 25-летнюю женщину.Женщина получила травмы, ее состояние оценивается как тяжелое. По сообщению ГАИ Мингорисполкома, пострадавшая беременна. Ее госпитализировали.Сейчас следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства происшествия.