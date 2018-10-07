

Люди окружили машину и требовали милиционеров объяснить, за что забирают женщин. Фото: Роман Кисляк

Пять противников строительства под Брестом аккумуляторного завода были задержаны днем 7 октября, сообщаетЗадержание, которые сидели на лавочке, обернулось потасовкой между противниками строительства завода и милицией.Люди пытались отбить задержанных, не давали их увезти. На подмогу прибыл ОМОН, машина уехала под крики «Позор!»В адрес правоохранителей кричали: «Будьте вы прокляты!», «Засранцы!», «У вас есть вообще дети?»В этот же день на площади Ленина задержали еще троих брестчан –Последнему сотрудники милиции сказали, что у них есть основания подозревать, что именно он является организатором акции кормления голубей.После задержания десятки людей с площади поехали и пошли к зданию Ленинского РОВД. Около 14.00 на свободу вышел Дмитрий Андросюк – по его словам, его опрашивали в качестве свидетеля.Около 15.00 вышли Татьяна Фесикова и Юлия Зубик – в понедельник их будут судить по статье 23.34 «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» КоАП.Андрей Остапчук ночь провел в ИВС, Владимира Мороза отпустили.Кампания против появления в СЭЗ «Брест» аккумуляторного завода «АйПауэр» проводится с начала года.По мнению активистов, строительство потенциально опасного для экологии и здоровья человека производства ведется с многочисленными нарушениями. Представители завода, природоохранных организаций и чиновники уверяют, что нарушений нет.По воскресеньям противники завода выходят на площадь Ленина покормить голубей и тем самым высказать свой молчаливый протест против строительства завода. Лишь однажды им разрешили собраться и протестовать – митинг «Брестчанки против свинца» прошел 29 апреля в парке воинов-интернационалистов и собрал около 2 000 человек. В последующем многочисленные заявки на проведение митингов и пикетов против завода были оставлены без удовлетворения.