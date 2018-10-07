|
В Могилёве три человека выпили неизвестную жидкость и умерли
Фото: sk.gov.by
Как
Опросив врачей, следователи выяснили, что женщина, находившаяся какое-то время в сознании, рассказала, что наглядно знакомые мужчины предложили ей "выпить спирта". Она согласилась, однако через некоторое время женщине стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).
Следователям предстоит выяснить что это было за вещество и где оно было приобретено.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Могилевские следователи устанавливают обстоятельства отравления троих человек неизвестным веществом.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)