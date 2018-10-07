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В Могилёве три человека выпили неизвестную жидкость и умерли

08.10.2018 19:58 — Разное | UDF  
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Фото: sk.gov.by
Могилевские следователи устанавливают обстоятельства отравления троих человек неизвестным веществом.

Как информирует пресс-служба СК РБ, 35-летний и 37-летний мужчины и 69-летняя женщина в разное время с 4 по 5 октября были доставлены в учреждение здравоохранения города Могилева с предварительным диагнозом - отравление неизвестным веществом. 7 октября все они скончались в больнице.

Опросив врачей, следователи выяснили, что женщина, находившаяся какое-то время в сознании, рассказала, что наглядно знакомые мужчины предложили ей "выпить спирта". Она согласилась, однако через некоторое время женщине стало плохо и она обратилась за медицинской помощью.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.144 Уголовного кодекса Республики Беларусь (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Следователям предстоит выяснить что это было за вещество и где оно было приобретено.

 
Теги: Могилев
 
 
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Могилевские следователи устанавливают обстоятельства отравления троих человек неизвестным веществом.
 
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