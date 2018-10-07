Побоище возле минского кафе: бита против бензопилы - добавилось видео

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6 октября в кафе гуляли две больших компании. Первая компания отмечала мальчишник, возраст парней 26 лет. Вторая компания просто отдыхала в кафе, и возраст мужчин был около 33-х лет. Примечательно, что все мужчины проживают в одном микрорайоне — Серебрянка.Ещё в кафе они начали словесную ссору, затем мужчины вышли из кафе и позвали на помощь друзей и родственников, которые тут же подъехали к кафе.Один из драчунов стал махать битой и ударил некоторых противников, на что другая сторона достала бензопилу и попыталась ранить врагов.Всех драчунов арестовали. Им грозит от 3-до 10 лет тюрьмы.