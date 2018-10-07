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Лукашенко и Ющенко обсудили отношения Беларуси и Украины

08.10.2018 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Президент Беларуси Александр Лукашенко в разговоре со своим бывшим украинским коллегой Виктором Ющенко заметил, что во времена его президентства отношения двух стран и в целом в СНГ развивались хорошо, передает БЕЛТА.

«Когда сравниваешь нынешние времена… Я уже не только говорю про Украину и Беларусь и наши взаимоотношения на постсоветском пространстве. Конечно, это были не худшие времена, особенно между нашими государствами. Мы при всех различиях, разных точках зрения всегда находили какой-то консенсус и выстраивали наши отношения. Как бы ни было сложно, и с Российской Федерацией находили общий язык, взаимоприемлемый, с другими государствами», – рассказал он.

По словам президента, «всякое было, но в целом всегда мы выходили на позитивный результат. И по товарообороту мы тогда высокими темпами росли». Впрочем, отметил он, и сейчас прирост товарооборота 20-30%, а в СНГ еще выше.

Тем не менее, подчеркнул Лукашенко, главное, что сейчас нет столкновения народов Беларуси и Украины, нет озлобленности, и это – основа добрых отношений.



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Глава Беларуси заметил, что во времена президентства своего бывшего коллеги отношения в СНГ выстраивать удавалось.
 
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