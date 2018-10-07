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Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

08.10.2018 20:13 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Беларуси и Украине всегда удавалось найти общий язык. Об этом заявил 8 октября Александра Лукашенко на встрече с экс- президентом Украины Виктором Ющенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

В общении затронули целый ряд тем. Один из вопросов касался позиции Украины в СНГ. Более детально говорили о двустороннем сотрудничестве и о том, как внутриполитическая обстановка в Украине влияет на Беларусь. Но важно, что сторонам в любое время удавалось выработать общие позиции.

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

Эта встреча во Дворце Независимости начинается с небольшой экскурсии. Александр Лукашенко лично знакомит экс-президента Украины Виктора Ющенко с выставкой картин. На полотнах в основном пейзажи, родные глазу и белоруса, и украинца.

Наши страны объединяют и общие взгляды на будущее двусторонних отношений, в том числе экономические.

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

Так, в 2008 товарооборот между двумя странами достиг 5 миллиардов долларов. Мировой экономический кризис внес свои коррективы. А после украинского политического кризиса в 2014 году взаимная торговля и вовсе упала практически вдвое. В 2015 цифры остановились на 3,5 миллиардах долларов.

Сейчас ситуация активно идет на поправку. Спасает то, что Минск и Киев всегда умели договариваться.

«В целом всегда мы выходили на позитивный результат» – Президент Беларуси на встрече с Виктором Ющенко

Чтобы экономические связи только крепли, в 2018 году в Гомеле пройдет отдельный форум регионов двух стран. Но государства – партнеры не только сугубо экономические.

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

Во-первых, мы соседи. Это тот случай, когда положение, что называется, обязывает. Общая протяженность белорусско-украинской границы – около тысячи километров. В этом направлении все еще неспокойно. Основная задача, которая стоит перед силовиками, – предотвратить незаконный ввоз оружия и боеприпасов на нашу территорию.

Александр Лукашенко встретился с экс-президентом Украины Виктором Ющенко

Украина внесла свои «краски» и в международную повестку дня. После смены власти в стране в феврале 2014 года новое руководство заявило о намерении выйти из СНГ. Как этот шаг может отразиться на сотрудничестве с Беларусью, которая активно участвует в работе Содружества, и на обстановке в регионе в целом.

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

Что касается нынешней обстановки в Украине, в том числе урегулирование кризиса на Донбассе, то найти одномоментный выход из этой ситуации не получится. Это долгосрочный процесс.

Виктор Ющенко – Президенту Беларуси: «Мы всегда находили необходимое взаимопонимание в самых сложных вопросах»

В Украине сохраняется напряженная внутриполитическая обстановка, которая, по мнению Виктора Ющенко, может обостриться на фоне предстоящих президентских выборов. Они пройдут в Украине в 2019 году.

Национальная безопасность, увеличение товарооборота и выход Украины из СНГ: о чем говорили Александр Лукашенко и Виктор Ющенко

Но Минск, как никто другой, заинтересован в стабилизации ситуации в соседнем государстве. До сих пор наша страна выступает нейтральной площадкой для поиска выхода из украинского кризиса. Судя по всему, этот процесс продолжится.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Беларуси и Украине всегда удавалось найти общий язык. Об этом заявил 8 октября Александра Лукашенко на встрече с экс- президентом Украины...
 
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