Ганапольский: Непонятно, в какую игру играет великий российский кормчий, но Западу это уже не интересно

Песков верен себе, Путину и России, главный довод – «нас там нет», «а вы докажите», «вывсёврёти» и т.д. Песков считает, что голландцы должны принести портрет хакера, его компьютер и приказ Путина о хакерских атаках, причем, оригинал.





Но Песков не заметил, что всё изменилось. Запад намекает, что нужно кого-то наказать за хакерские атаки не потому, что ждёт увольнений, а для подтверждения того, что в России «все те же на тех же местах» и что Кремль идёт своим привычным путём. А привычный путь Кремля, это уже привычный сигнал к новым санкциям. А их сейчас будет превеликое множество, пять волн санкций, если не ошибаюсь.





Конечно, гордый Путин предложил Западу, чтобы тот поскорее ввёл санкции, причем все сразу. Но Западу издёвочки Путина безразличны, потому что долго не хотели соглашаться с тем, что Россия стала страной-изгоем, но Путин всех таки убедил. Теперь тезис «нас тут нет» претворяется в жизнь, только в редакции «вас тут не будет».





Так что, дело совсем не в качестве информации, а в качестве репутации Российской Федерации. Непонятно в какую игру играет великий российский кормчий, но Западу это уже не интересно и в его отношении к Кремлю начинает сквозить неприкрытая брезгливость. Как остроумно заметил Пархоменко, в отношении России происходит «банализация санкций» — «что мы там еще России не запретили», — спрашивает Запад у самого себя. – Еще майонез не запретили! – Ну, так давайте и его запретим!





Раньше такое было привычно в отношении Ирана, КНДР и прочих удивительных стран. Но скажите честно, если сегодня вы слышите, что Россию обложили новыми санкциями, вы как-то реагируете? Никак вы не реагируете! Нет в вас никакого возмущения, нет желания выйти на улицу и защитить Путина от западных посягательств. Ну да, обложили новыми санкциями, жить станет еще труднее, — так вы думаете, но не более.





Вот это и есть банализация санкций – она не только для тех, кто их накладывает, но и для всех, кто начинает к ним привыкать.