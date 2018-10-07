﻿ Ганапольский: Непонятно, в какую игру играет великий российский кормчий, но Западу это уже не интересно. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Ганапольский: Непонятно, в какую игру играет великий российский кормчий, но Западу это уже не интересно

08.10.2018 20:12 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A
Запад обвиняет Россию в массовых хакерских атаках на все, что только можно. Россия, устами Пескова, отвечает: «Информация подобного качества, естественно, не может быть основанием для такого». «Такое», в устах Пескова, это какие-то возможные передвижения, типа увольнений или перестановок, какого-то руководства, повинного в этих атаках.

Песков верен себе, Путину и России, главный довод – «нас там нет», «а вы докажите», «вывсёврёти» и т.д. Песков считает, что голландцы должны принести портрет хакера, его компьютер и приказ Путина о хакерских атаках, причем, оригинал.

Но Песков не заметил, что всё изменилось. Запад намекает, что нужно кого-то наказать за хакерские атаки не потому, что ждёт увольнений, а для подтверждения того, что в России «все те же на тех же местах» и что Кремль идёт своим привычным путём. А привычный путь Кремля, это уже привычный сигнал к новым санкциям. А их сейчас будет превеликое множество, пять волн санкций, если не ошибаюсь.

Конечно, гордый Путин предложил Западу, чтобы тот поскорее ввёл санкции, причем все сразу. Но Западу издёвочки Путина безразличны, потому что долго не хотели соглашаться с тем, что Россия стала страной-изгоем, но Путин всех таки убедил. Теперь тезис «нас тут нет» претворяется в жизнь, только в редакции «вас тут не будет».

Так что, дело совсем не в качестве информации, а в качестве репутации Российской Федерации. Непонятно в какую игру играет великий российский кормчий, но Западу это уже не интересно и в его отношении к Кремлю начинает сквозить неприкрытая брезгливость. Как остроумно заметил Пархоменко, в отношении России происходит «банализация санкций» — «что мы там еще России не запретили», — спрашивает Запад у самого себя. – Еще майонез не запретили! – Ну, так давайте и его запретим!

Раньше такое было привычно в отношении Ирана, КНДР и прочих удивительных стран. Но скажите честно, если сегодня вы слышите, что Россию обложили новыми санкциями, вы как-то реагируете? Никак вы не реагируете! Нет в вас никакого возмущения, нет желания выйти на улицу и защитить Путина от западных посягательств. Ну да, обложили новыми санкциями, жить станет еще труднее, — так вы думаете, но не более.

Вот это и есть банализация санкций – она не только для тех, кто их накладывает, но и для всех, кто начинает к ним привыкать.

 
 
Ссылка на источник 68
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Запад обвиняет Россию в массовых хакерских атаках на все, что только можно. Россия, устами Пескова, отвечает: «Информация подобного качества, естественно, не может...
 
Новости дня
Новости разные
 
Власти Могилева не разрешили пикет в поддержку Олега Сенцова
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика