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Власти Могилева не разрешили пикет в поддержку Олега Сенцова

08.10.2018 20:10 — Разное | Партизан  
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Могилевский горисполком ответил местным правозащитникам Алексею Колчину и Александру Буракову на их заявку о проведении пикета солидарности с находящимся в заключении в России украинским режиссеров Олегом Сенцовым.

Пикет планировалось провести 12 октября — в день приезда в город президента РФ Владимира Путина — недалеко от горисполкома на площадке рядом с диагностическим центром. Это и стало формальным основанием для отказа.

В ответе за подписью заместителя председателя горисполкома Аллы Галушко говорится, что «единственным местом проведения пикетов, митингов и собраний, которые организуют общественные объединения и политические партии, определен стадион по ул. Челюскинцев, 64В».

По словам правозащитников, они ждали такого ответа, сообщает mspring.online.

«В апреле этого года местные коммунисты вместе с советскими флагами без особых проблем отпраздновали день рождения Владимира Ленина на одноименной площади в центре города. Фактически это было то же самое массовое мероприятие. Почему они имеют право выражать свое мнение в центре города, а другие нет? Очевидно потому, что тема Ленина властям приятна и уютна, а Сенцова — нет», — отметил Александр Бураков.

По его словам, они обжалуют решение горисполкома в суде.

 
 
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Могилевский горисполком ответил местным правозащитникам Алексею Колчину и Александру Буракову на их заявку о проведении пикета солидарности с находящимся в...
 
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