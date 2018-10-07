Власти Могилева не разрешили пикет в поддержку Олега Сенцова

Пикет планировалось провести 12 октября — в день приезда в город президента РФ Владимира Путина — недалеко от горисполкома на площадке рядом с диагностическим центром. Это и стало формальным основанием для отказа.





В ответе за подписью заместителя председателя горисполкома Аллы Галушко говорится, что «единственным местом проведения пикетов, митингов и собраний, которые организуют общественные объединения и политические партии, определен стадион по ул. Челюскинцев, 64В».





mspring.online . По словам правозащитников, они ждали такого ответа, сообщает





«В апреле этого года местные коммунисты вместе с советскими флагами без особых проблем отпраздновали день рождения Владимира Ленина на одноименной площади в центре города. Фактически это было то же самое массовое мероприятие. Почему они имеют право выражать свое мнение в центре города, а другие нет? Очевидно потому, что тема Ленина властям приятна и уютна, а Сенцова — нет», — отметил Александр Бураков.





По его словам, они обжалуют решение горисполкома в суде.