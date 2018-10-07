Смирно! Равнение на грудь! Появится ли в Беларуси министр обороны в юбке?

Нужен ли белорусской армии гражданский министр?





Комментирует военный обозреватель Александр Алесин:





- Такие разговоры ведутся достаточно давно. Думаю, мы можем получить «гражданское лицо» таким образом: генерал, вышедший в отставку или уволенный в запас, может возглавить Министерство обороны как гражданское лицо. Учитывая тот факт, что все мы вышли из советской шинели (в том числе и Главнокомандующий), вряд ли Лукашенко доверит сферу безопасности человеку, несведущему в военных делах. У нас министр обороны – несколько другая фигура, чем на Западе.





Получается, что Минобороны может возглавить гражданское лицо, но только бывший военный:





- Все-таки у нас существует стойкое предубеждение, что гражданские люди, которые не прошли все ступени службы, не способны понять специфику и нужды Вооруженных силах. Думаю, если министром обороны и станет гражданское лицо, то только военный, ушедший в запас или отставку. В белорусском парламенте есть немалое количество старших офицеров и генералов, которые служили, вышли в запас; не исключена и обратная ротация: из парламента – в министры. Такая практика достаточно распространена. Кстати, когда у генерал-полковника Мальцева истекли все возможные сроки службы по контракту, его перевели командующим погранвойск, но уже в качестве чиновника. Когда Мальцеву исполнилось 65 лет, еще 3 года президент продлевал ему военную службу, ну а дальше Мальцев не мог являться военным по возрасту.





«В Беларуси не готовы к гражданскому министру обороны»





Татьяна Короткевич считает, что примеры многих соседей показывают: армия под руководством гражданских лиц может быть гораздо эффективнее, нежели под руководством военного:





- В Беларуси пока не готовы к тому, чтобы армией руководило гражданское лицо. Не готовы в Министерстве обороны, но о такой возможности надо думать. «Говори правду» неоднократно предлагала много идей о расширении взаимодействия с гражданским сектором (ввести должность омбудсмена, сделать более открытым общественный совет), но министерство сохраняет статус-кво. Минобороны прикрывается тем, что сотрудничает со своими НГО - им достаточно. Но сегодня ни к Вооруженным силам вообще, ни к срочной службе нет доверия, чем скорее это поймут в Минобороны, тем скорее наступят перемены. Во многих соседних странах вопросами безопасности ведают гражданские лица – и в обществе нормально воспринимают такую практику.





По сообщениям СМИ, высшее руководство Беларуси рассматривает вопрос о назначении министром обороны гражданского лица. Более того, даже женщину. И даже называют имя одной из претендентки – Татьяну Короткевич. Просто слухи?





- Я готова взять на себя ответственность, взять определенный период адаптации – я ответственный человек. Не знаю, насколько серьезно об этом думают в руководстве Беларуси. Но все становится возможным, если трезво смотришь и оцениваешь реальность. Но сегодня мы видим, что ресурс тотального контроля, повиновения, уставные отношения неэффективны, раз такие проблемы в армии возникают.