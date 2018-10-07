«Нужно быть здоровой, чтобы бороться». Мать-328 прекратила голодовку возле тюрьмы на Володарке

"Белсат" . Сын Марины, Роман Киселевич, осужден по ч. 4 статьи 328 УК ( «сбыт наркотических средств в составе организованной группы») на 14 лет лишения свободы. Женщина категорически не согласна с приговором и уже почти год добивается освобождения сына через судебные инстанции. Марина утверждает, что сын выполнил требования, предусмотренные примечанием к 328-й статье, и сейчас с него должны снять уголовную ответственность, передает





Согласно примечанию к статье 328, освобождению от ответственности подлежат лица, которые добровольно выдали правоохранительным органам наркотики и оказали активную помощь по выявлению (прекращению) преступлений по незаконному обороту наркотиков, изобличению лиц, которые его осуществляли, а также по выявлению имущества, полученного преступным действиями.





6 октября Марина пришла к зданию СИЗО №1 на улице Володарского, чтобы передать документы, но решила остаться и начать голодовку в знак протеста. Там же собрались другие матери-328, чтобы поддержать ее.









«Это было эмоциональное решение, но я не жалею… Понимаю, что это было необходимо для привлечения внимания к проблеме, но длительная голодовка навредит, в первую очередь, мне и принесет мало толку. Поэтому сегодня в обед я ее остановила. Мне нужно быть здоровой, чтобы бороться дальше», – сказала Марина Мацулевич в комментарии belsat.eu.





По словам женщины, ей очень помогли матери, чьи дети тоже сидят по 328-й статье. Они приносили кипяток, теплую одежду, зарядку для телефона.





«Важно, что я была не одна», – говорит Марина.





Сейчас она чувствует только «горький вкус во рту и шум в ушах», никаких тяжелых последствий для здоровья двухдневный отказ от пищи не имел.





После того, как голодовка прекратилась, Марина пошла на консультацию в Институт повышения квалификации судей и прокурорских работников, чтобы с помощью юристов определить дальнейший план действий по защите своего сына. Женщина подчеркивает, что пока больше не намерена голодать – она ​​будет продолжать бороться именно в юридической плоскости, хотя и жалуется на многочисленные бюрократические препятствия.



