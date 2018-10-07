|
«Нужно быть здоровой, чтобы бороться». Мать-328 прекратила голодовку возле тюрьмы на Володарке
Жительница Минска Марина Мацулевич, которая двое суток держала голодовку у здания СИЗО №1 на улице Володарского, прекратила ее по состоянию здоровья.
Марина Мацулевич. Фото из «Фейсбука»
Сын Марины, Роман Киселевич, осужден по ч. 4 статьи 328 УК ( «сбыт наркотических средств в составе организованной группы») на 14 лет лишения свободы. Женщина категорически не согласна с приговором и уже почти год добивается освобождения сына через судебные инстанции. Марина утверждает, что сын выполнил требования, предусмотренные примечанием к 328-й статье, и сейчас с него должны снять уголовную ответственность, передает
Согласно примечанию к статье 328, освобождению от ответственности подлежат лица, которые добровольно выдали правоохранительным органам наркотики и оказали активную помощь по выявлению (прекращению) преступлений по незаконному обороту наркотиков, изобличению лиц, которые его осуществляли, а также по выявлению имущества, полученного преступным действиями.
6 октября Марина пришла к зданию СИЗО №1 на улице Володарского, чтобы передать документы, но решила остаться и начать голодовку в знак протеста. Там же собрались другие матери-328, чтобы поддержать ее.
«Это было эмоциональное решение, но я не жалею… Понимаю, что это было необходимо для привлечения внимания к проблеме, но длительная голодовка навредит, в первую очередь, мне и принесет мало толку. Поэтому сегодня в обед я ее остановила. Мне нужно быть здоровой, чтобы бороться дальше», – сказала Марина Мацулевич в комментарии belsat.eu.
По словам женщины, ей очень помогли матери, чьи дети тоже сидят по 328-й статье. Они приносили кипяток, теплую одежду, зарядку для телефона.
«Важно, что я была не одна», – говорит Марина.
Сейчас она чувствует только «горький вкус во рту и шум в ушах», никаких тяжелых последствий для здоровья двухдневный отказ от пищи не имел.
После того, как голодовка прекратилась, Марина пошла на консультацию в Институт повышения квалификации судей и прокурорских работников, чтобы с помощью юристов определить дальнейший план действий по защите своего сына. Женщина подчеркивает, что пока больше не намерена голодать – она будет продолжать бороться именно в юридической плоскости, хотя и жалуется на многочисленные бюрократические препятствия.
Напомним, матери-328 ранее уже голодали. В этом году весной женщины из разных городов Беларуси провели без еды 15 дней, чтобы добиться встречи с Лукашенко. Матери осужденных за распространение наркотиков добиваются, чтобы власти создали соответствующую комиссию, которая пересмотрит действующее законодательство и поможет смягчить наказание по этой статье Уголовного кодекса. В настоящее время законопроект находится на рассмотрении в Палате представителей.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Жительница Минска Марина Мацулевич, которая двое суток держала голодовку у здания СИЗО №1 на улице Володарского, прекратила ее по состоянию здоровья.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)