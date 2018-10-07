В Минске двоих 16-летних парней подозревают в краже и угоне авто

В столице задержали двоих несовершеннолетних парней. Один из них угнал авто, второй — украл, сообщает ГУВД Мингорисполкома.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

В первом случае пьяный 16-летний учащийся столичного колледжа возвращался вечером домой и из двора дома на Лещинского угнал необорудованный сигнализацией Ford Sierra. Но далеко он не уехал.

Так, двигаясь по Притыцкого, парень въехал в припаркованный у обочины автомобиль. После произошедшего подросток пытался скрыться, но его задержали сотрудники ГАИ.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 214 УК РБ (Угон транспортного средства или маломерного судна). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Во втором случае замешан 16-летний учащийся уже другого столичного колледжа. Он украл необорудованный сигнализацией «ВАЗ-21011» со двора дома на Сердича.

Как пояснил задержанный, он просто хотел иметь свой автомобиль. Машину обнаружили во дворе дома задержанного в технически исправном состоянии и передали владельцу. За это время молодой человек успел поменять в машине разбитое стекло на новое.

В отношении него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 205 УК РБ (Кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

Известно, что ранее оба парня к уголовной ответственности не привлекались.