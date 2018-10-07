ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг

08.10.2018 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг

Такую задачу поставил на заседании облисполкома председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. На заседании обсудили результаты этой работы, наметили направления, в которых необходимо двигаться дальше в поисках новых партнеров и расширения сотрудничества с уже имеющимися. 

 Динамика экспорта услуг на Гродненщине в целом положительная, однако вклад строителей мог бы быть более значимым, – подчеркнул  Владимир Кравцов. – Экспорт услуг – один  из ключевых экономических показателей, позволяющий обеспечить загрузку мощностей предприятий, занятость работников, достойную заработную плату. Да, руководители строительных организаций ведут переговоры с потенциальными заказчиками за рубежом. Есть и успешно реализованные проекты.  Однако эта работа должна быть активнее. Строительство крупных объектов, таких как Белорусская АЭС, транспортно-логистический центр в Ошмянском районе, подходит к завершению. Уже сегодня необходимо работать над тем, чтобы объемы экспорта строительных услуг в будущем не сократились , а наоборот, выросли.  Нельзя сидеть на месте, необходимо искать заказы в разных регионах Российской Федерации, и не только. 

Как доложил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, за январь-август  объем экспорта строительных услуг в целом по области составил 73,4 миллиона долларов, что составляет 111,1 процента к аналогичному периоду минувшего года, в том числе по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности – 25,1 миллиона долларов (89,9 процента к январю-августу 2017 года). В основном экспортные строительные услуги оказывались на территории области. Крупные объекты – Белорусская АЭС, строительство жилья с привлечением китайских инвестиций, торгово-развлекательный центр «Тринити». Строительные организации пока еще недостаточно работают с зарубежными партнерами, стоит задача поднять эту работу на новый уровень. 

Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг
Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг
Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг

Опытом работы на внешнем рынке поделился генеральный директор ОАО «Гродножилстрой» Олег Ушкевич, который рассказал о проблемах, возникающих в этой работе. Акционерное общество строит жилье в Калужской области. Есть предложения возводить объекты в Латвии. Но чтобы быть рентабельными на зарубежных рынках, гродненцам необходимо приходить туда со своей продукцией: сборным железобетоном, изделиями КПД и другими. Поэтому для экспорта услуг в ЕС  «Гродножилстрой» намерен сертифицировать свою продукцию на рынке Европейского союза. Завершить эту работу планируется до конца года. Губернатор подчеркнул, что важно не замыкаться на одном регионе страны-соседки, а расширять географию экспорта услуг как в России, так и в других странах, испытывающих сегодня дефицит строительной силы. 

На рентабельности строительных услуг в России негативно сказывается увеличение в несколько раз тарифа на возврат порожних вагонов из Российской Федерации. Железобетонные панели ОАО «Гродножилстрой» поставляются в Россию в специально оборудованных  вагонах, которые для других грузов не используются и обратно идут порожняком. 

Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг

На заседании отмечено, что далеко не все возможности для поиска заказов за рубежом использует ГОСУП «Гроднооблсельстрой». В минувшем году предприятие занималось строительством жилья в Калининградской области. Эту работу необходимо продолжить, искать новые заказы. В настоящее время ГП «Лидская ПМК-169» ГОСУП «Гроднооблсельстрой» ведет переговоры по заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство завода по переработке бобов сои. 3-я очередь» в городе Калининграде. 

Губернатор высказал критические замечания и в адрес проектных организаций, которые слабо работают по оказанию экспортных архитектурных и инженерных услуг, хотя делать это экономически выгоднее, чем возводить сами объекты за пределами страны. В первую очередь заниматься этим должна основная проектная организация области – УП «Институт «Гродногражданпроект». 

Владимир Кравцов поручил комитету по архитектуре и строительству систематизировать работу по экспорту услуг, спланировать  ее на перспективу с учетом тех проектов, которые будут реализовывать иностранные инвесторы на территории области. При этом районы области, в которых есть крупные строительные организации, также должны работать в этом направлении. 

 
Фото Артема ТУРЛАЯ и из архива «ГП»
Татьяна ВАСИЛЁВКИНА
http://grodnonews.by/
 
 
Ссылка на источник 31
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Такую задачу поставил на заседании облисполкома председатель областного исполнительного комитета Владимир Кравцов. На заседании обсудили результаты этой...
 
Новости дня
Новости разные
 
Прагноз надвор'я ў Беларусі на бліжэйшы тыдзень
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика