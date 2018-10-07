Строительные организации области должны нарастить экспорт услуг

– Динамика экспорта услуг на Гродненщине в целом положительная, однако вклад строителей мог бы быть более значимым, – подчеркнул Владимир Кравцов. – Экспорт услуг – один из ключевых экономических показателей, позволяющий обеспечить загрузку мощностей предприятий, занятость работников, достойную заработную плату. Да, руководители строительных организаций ведут переговоры с потенциальными заказчиками за рубежом. Есть и успешно реализованные проекты. Однако эта работа должна быть активнее. Строительство крупных объектов, таких как Белорусская АЭС, транспортно-логистический центр в Ошмянском районе, подходит к завершению. Уже сегодня необходимо работать над тем, чтобы объемы экспорта строительных услуг в будущем не сократились , а наоборот, выросли. Нельзя сидеть на месте, необходимо искать заказы в разных регионах Российской Федерации, и не только.

Как доложил председатель комитета по архитектуре и строительству облисполкома Михаил Петух, за январь-август объем экспорта строительных услуг в целом по области составил 73,4 миллиона долларов, что составляет 111,1 процента к аналогичному периоду минувшего года, в том числе по организациям коммунальной формы собственности и без ведомственной подчиненности – 25,1 миллиона долларов (89,9 процента к январю-августу 2017 года). В основном экспортные строительные услуги оказывались на территории области. Крупные объекты – Белорусская АЭС, строительство жилья с привлечением китайских инвестиций, торгово-развлекательный центр «Тринити». Строительные организации пока еще недостаточно работают с зарубежными партнерами, стоит задача поднять эту работу на новый уровень.









Опытом работы на внешнем рынке поделился генеральный директор ОАО «Гродножилстрой» Олег Ушкевич, который рассказал о проблемах, возникающих в этой работе. Акционерное общество строит жилье в Калужской области. Есть предложения возводить объекты в Латвии. Но чтобы быть рентабельными на зарубежных рынках, гродненцам необходимо приходить туда со своей продукцией: сборным железобетоном, изделиями КПД и другими. Поэтому для экспорта услуг в ЕС «Гродножилстрой» намерен сертифицировать свою продукцию на рынке Европейского союза. Завершить эту работу планируется до конца года. Губернатор подчеркнул, что важно не замыкаться на одном регионе страны-соседки, а расширять географию экспорта услуг как в России, так и в других странах, испытывающих сегодня дефицит строительной силы.

На рентабельности строительных услуг в России негативно сказывается увеличение в несколько раз тарифа на возврат порожних вагонов из Российской Федерации. Железобетонные панели ОАО «Гродножилстрой» поставляются в Россию в специально оборудованных вагонах, которые для других грузов не используются и обратно идут порожняком.





На заседании отмечено, что далеко не все возможности для поиска заказов за рубежом использует ГОСУП «Гроднооблсельстрой». В минувшем году предприятие занималось строительством жилья в Калининградской области. Эту работу необходимо продолжить, искать новые заказы. В настоящее время ГП «Лидская ПМК-169» ГОСУП «Гроднооблсельстрой» ведет переговоры по заключению контракта на выполнение строительно-монтажных работ на объекте «Строительство завода по переработке бобов сои. 3-я очередь» в городе Калининграде.

Губернатор высказал критические замечания и в адрес проектных организаций, которые слабо работают по оказанию экспортных архитектурных и инженерных услуг, хотя делать это экономически выгоднее, чем возводить сами объекты за пределами страны. В первую очередь заниматься этим должна основная проектная организация области – УП «Институт «Гродногражданпроект».

Владимир Кравцов поручил комитету по архитектуре и строительству систематизировать работу по экспорту услуг, спланировать ее на перспективу с учетом тех проектов, которые будут реализовывать иностранные инвесторы на территории области. При этом районы области, в которых есть крупные строительные организации, также должны работать в этом направлении.