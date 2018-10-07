Новые форматы финансового оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций обсудят в облисполкоме

Новые механизмы оздоровления неплатежеспособных сельхозорганизаций предусмотрены в Указе № 399 Президента Беларуси "О финансовом оздоровлении сельскохозяйственных организаций».
Исключается судебная процедура банкротства неплатежеспособных сельхозорганизаций, председателям райисполкомов предоставляется право на осуществление финансового оздоровления таких сельхозорганизаций в досудебном порядке, сообщается на интернет-портале Главы государства.
Кроме того, Указ закрепляет право работников (за исключением руководителя, его заместителей и главного бухгалтера) на сохранение трудовых отношений в сельхозорганизации, если она передается в аренду или доверительное управление, на условиях, предусмотренных трудовыми договорами.
Предусмотрено также увеличение уставного фонда хозяйственного общества в пределах суммы образовавшейся задолженности с передачей акций (долей в уставном фонде) в собственность кредитора. С кредиторами есть возможность заключить мировое соглашение об изменении порядка исполнения обязательств. По обязательствам, не рассмотренным в рамках заключения мирового соглашения, предусматривается предоставление отсрочки на 3 года и рассрочки на 5 лет. При этом процентная ставка по кредитам может быть снижена до 1,5% годовых.
Указ содержит норму об эмиссии областными и районными исполкомами ценных бумаг для перевода задолженности на местные органы власти или их передачи в ОАО "Агентство по управлению активами" по решению Главы государства. Есть в нем также нормы о передаче участниками хозяйственного общества акций в собственность кредитора, полное либо частичное освобождение от имущественной обязанности по погашению задолженности.
На все сельскохозяйственные организации, находящиеся в процедуре экономической несостоятельности (банкротства) или попадающие под эту процедуру, распространяются инструменты антикризисного управления. В их числе конвертация требований кредиторов в акции дополнительного выпуска; внесение вкладов участниками и третьими лицами в уставный фонд сельскохозяйственной организации.
Кроме того, предполагается передача имущественного комплекса предприятия в аренду без его государственной регистрации и правоудостоверяющих документов на объекты недвижимого имущества; предоставление покупателям капитальных строений земельных участков, на которых расположены данные строения, без проведения аукционов; безвозмездная передача акций (долей в уставном фонде) в собственность руководителя в количестве не более 25% плюс одна акция (доля в размере не более 25,01% уставного фонда) сельскохозяйственной организации по итогам реализации бизнес-плана по решению Главы государства.
Перечисленные механизмы и инструменты направлены на внедрение прогрессивных форм управления для обеспечения эффективной деятельности сельскохозяйственных организаций, отмечается в комментарии.