Здание гостиницы напротив аквапарка на Победителей не успеют выставить на аукцион в 2018 году, как планировали ранее . Об этом TUT.BY рассказали в компании «Техопрофитситиинвестмент», которая строила это здание возле заказника «Лебяжий».





Что это за гостиница?

Компания «Техопрофитситиинвестмент» планировала построить трехзвездочную гостиницу на Победителей, 141 в 2014-м, но по разным причинам сроки начала и окончания работ переносились. В итоге в 2016 году городские власти расторгли инвестдоговор с застройщиком.



Гостиница отмечена красным. Изображение: Яндекс карты

Получилось так, что здание площадью 8 тысяч «квадратов» было готово на 98%, но у компании «Техопрофитситиинвестмент» скопились долги перед кредиторами. А осенью 2017 года в отношении нее открыли ликвидационное производство. Главная его цель — продать имущество и максимально удовлетворить требования кредиторов.

Планировалось, что весной 2018-го объект введут в эксплуатацию, а торги назначат на май. Но этого не произошло.

Что будет дальше?

В «Техопрофитситиинвестмент» говорят, что здание гостиницы ввели в эксплуатацию в срок — весной 2018 года. Но выставить на аукцион объект было невозможно, потому что из-за административных процедур затянулся ввод трансформаторной подстанции. Это произошло только в нынешнем сентябре.

Сейчас нужно зарегистрировать весь имущественный комплекс в национальном кадастровом агентстве, провести оценку, а также утвердить цену комитетом кредиторов и судом. Но даже при самом благоприятном раскладе аукцион по продаже имущества назначат на январь-февраль 2019-го.





Кроме того, чтобы объект был более привлекательным для дальнейшего ведения бизнеса, инициировано уменьшение земельного участка для его обслуживания более чем наполовину. Это позволит в дальнейшем значительно экономить на плате за аренду земли. Ведь сейчас эта сумма составляет около 320 тысяч рублей в год.

Но найдется ли желающий купить тут здание под гостиницу, учитывая соседство с отелем аквапарка?

— Я думаю, найдется. Место все-таки стратегическое, и тут весь вопрос в дальнейшем продвижении отеля. Тут ведь заповедник, птицы, озеро. Вопрос только в том, как будущему инвестору эту инфраструктуру представить, — говорил ранее антикризисный управляющий «Техопрофитситиинвестмент» Михаил Куцер.