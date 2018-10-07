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Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице
Новости Беларуси. Смертельное ДТП на этот раз с участием белорусов произошло в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Рано утром на трассе А-180, вблизи деревни Косколово, микроавтобус с белорусскими номерами наехал на силовое ограждение и перевернулся. В момент аварии в машине находились 9 человек. Все – наши соотечественники. 23-летний пассажир скончался на месте.
Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды УГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Как стало известно позже, один из госпитализированных умер в клинике. Сейчас устанавливаются причины аварии. Одной из предполагаемых называют гололёд.
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП на этот раз с участием белорусов произошло в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром на...
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