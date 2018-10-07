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Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

08.10.2018 21:21 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП на этот раз с участием белорусов произошло в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

Рано утром на трассе А-180, вблизи деревни Косколово, микроавтобус с белорусскими номерами наехал на силовое ограждение и перевернулся. В момент аварии в машине находились 9 человек. Все – наши соотечественники. 23-летний пассажир скончался на месте.

Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

Татьяна Суслова, начальник отдела пропаганды УГАИ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области:
Водитель транспортного средства, а также 6 его пассажиров, в состоянии различной степени тяжести госпитализированы. Из 6 пострадавших пассажиров двое находятся в состоянии средней степени тяжести, двоим оказывают амбулаторную помощь и двое находятся в тяжелом состоянии.

Ещё один белорус, пострадавший в ДТП под Санкт-Петербургом, скончался в больнице

Как стало известно позже, один из госпитализированных умер в клинике. Сейчас устанавливаются причины аварии. Одной из предполагаемых называют гололёд.

 
 
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Новости Беларуси. Смертельное ДТП на этот раз с участием белорусов произошло в Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Рано утром на...
 
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