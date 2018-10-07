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Новости экономики за 08.10.2018

08.10.2018 20:25 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство «S and P» подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Беларуси на уровне «В» - прогноз стабильный, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Новости экономики за 08.10.2018

Эксперты агентства считают, что внешнеэкономические дисбалансы страны не увеличатся. В ближайшие 12 месяцев денежно-кредитная политика будет оставаться сравнительно сдержанной, а правительство сохранит доступ к рынкам капитала. По оценке аналитиков, средние темпы роста ВВП составят 2 % в год.

ДАРЫ ЛЕСА

Новости экономики за 08.10.2018

В Брестской области предприятия потребкооперации начали заготовку грибов. По различным ценам у населения принимается практически всё, что съедобно. Дороже всего ценятся белые и лисички. За килограмм можно получить до 6 рублей.

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Маслята и опята – по 1 рублю, подосиновики и подберёзовики – по 60 копеек. Почти все грибы поступают на перерабатывающие предприятия Беларуси, и в дальнейшем будут реализованы на внутреннем рынке.

БЕЗОПАСНЫЙ ПЛАСТИК

Новости экономики за 08.10.2018

На территории Беларуси снижается количество случаев подделывания банковских пластиковых карточек. Реже стали устанавливать и скриминговые устройства. Также уменьшается ущерб, если в предыдущие годы он исчислялся десятками тысяч, то в 2018 году по всем случаям составил порядка одной тысячи рублей. На фоне этого увеличилась доля мошеннических операций с использованием чужих реквизитов. Специалисты объясняют это общемировым ростом количества киберпреступлений и постоянным развитием сферы интернет-коммерции.

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Новости Беларуси. Международное рейтинговое агентство «S and P» подтвердило долгосрочные и краткосрочные суверенные рейтинги Беларуси на уровне «В» - прогноз...
 
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