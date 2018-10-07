Пугачева и Галкин разводятся - СМИ



По сообщениям, сама Пугачева разводиться не хочет / vokrug.tv

Брак российской певицыи юмористаможет быть расторгнут.По информации росСМИ, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения, пишет российское изданиеОтмечается, что юморист на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой.пишет издание.