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Пугачева и Галкин разводятся - СМИ
По сообщениям, сама Пугачева разводиться не хочет / vokrug.tv
Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина может быть расторгнут.
По информации росСМИ, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения, пишет российское издание
Отмечается, что юморист на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой. "Не исключено, что и этот брак артистки закончится разводом. А у Лизы и Гарри появится новая мама - возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Судя по поведению Максима, он не желает больше жить с Пугачевой и намерен поскорее воссоединиться с любовницей", - пишет издание.
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По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.
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