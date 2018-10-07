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Пугачева и Галкин разводятся - СМИ

08.10.2018 21:41 — Разное | UDF  
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По сообщениям, сама Пугачева разводиться не хочет / vokrug.tv
По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.

Брак российской певицы Аллы Пугачевой и юмориста Максима Галкина может быть расторгнут.

По информации росСМИ, сама Пугачева не намерена разводиться, а вот Галкин хочет официально разорвать отношения, пишет российское издание Vladtime.

Отмечается, что юморист на публике открыто демонстрирует свое нежелание быть рядом с супругой. "Не исключено, что и этот брак артистки закончится разводом. А у Лизы и Гарри появится новая мама - возлюбленная юмориста Юлия Барановская, которая, по слухам, еще и беременна от Галкина. Судя по поведению Максима, он не желает больше жить с Пугачевой и намерен поскорее воссоединиться с любовницей", - пишет издание.

 
 
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По слухам, возлюбленная юмориста Юлия Барановская беременна от Галкина.
 
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