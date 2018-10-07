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СМИ: Россия подарила Сирии три дивизиона С-300

08.10.2018 21:34 — Разное | UDF  
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Фото: militaryarms.ru
Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый. Об этом сообщил ТАСС военно-дипломатический источник.

«1 октября завершилась поставка в Сирию трех дивизионов С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый», — сказал собеседник агентства.

«Техника ранее находилась на вооружении одного из зенитных ракетных полков Воздушно-космических сил России, переоснащенного на систему С-400 „Триумф“, она прошла капитальный ремонт на российских оборонных предприятиях, полностью исправна и способна выполнять боевые задачи», — сообщил источник, добавив, что С-300ПМ «переданы сирийской стороне на безвозмездной основе».

По его словам, «вместе с пусковыми установками в Сирию доставлен и возимый боекомплект в составе более 100 зенитных управляемых ракет для каждого дивизиона».

Соглашение о поставках Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 было подписано еще в 2010 году, однако затем заморожено. 24 сентября 2018 году, после инцидента со сбитым российским разведывательным самолетом Ил-20, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия передаст сирийской армии С-300 для «усиления боевых возможностей». 2 октября 2018 года Сергей Шойгу доложил президенту РФ Владимиру Путину, что С-300 переброшена в Сирию.

С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности «стелс», баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы. Основным отличием модификации С-300ПМ (экспортный вариант — С-300ПМУ-1) — возможность использовать зенитные ракеты средней дальности 48Н6 (экспортный вариант — 48Н6Е).

 
 
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Россия безвозмездно поставила Сирии три дивизиона зенитной ракетной системы С-300ПМ в составе восьми пусковых установок каждый.
 
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