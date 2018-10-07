СМИ: Россия подарила Сирии три дивизиона С-300

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ТАСС

— сказал собеседник агентства.— сообщил источник, добавив, что С-300ПМПо его словам,Соглашение о поставках Сирии зенитных ракетных комплексов С-300 было подписано еще в 2010 году, однако затем заморожено. 24 сентября 2018 году, после инцидента со сбитым российским разведывательным самолетом Ил-20, министр обороны РФзаявил, что Россия передаст сирийской армии С-300 для. 2 октября 2018 года Сергей Шойгу доложил президенту РФ, что С-300 переброшена в Сирию.С-300 способна уничтожать современные и перспективные самолеты, в том числе выполненные с применением технологии обеспечения малозаметности «стелс», баллистические ракеты средней дальности, оперативно-тактические и тактические ракеты, крылатые ракеты, а также самолеты радиолокационного дозора и наведения, разведывательно-ударные комплексы. Основным отличием модификации С-300ПМ (экспортный вариант — С-300ПМУ-1) — возможность использовать зенитные ракеты средней дальности 48Н6 (экспортный вариант — 48Н6Е).