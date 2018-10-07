Уйдёт ли Лукашенко в 2019 году?

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А сегодня белорусский президент осматривал образцы военной техники и сделал ряд очень интересных оговорок:1. Признал, что сотрудничество в области безопасности с РФ не даёт 100% гарантии и оно не на всегда2.Оговорился, что в Беларуси создали собственный ОТРК. Сказал "сделали ракету". Можно было бы подумать, что это о "Полонезе", но данный комплекс он называет "по имени". А создание ОТРК было в планах сотрудничества с Китайцами уже давно.3. Пригрозил, что в если кому то захочется "с нами повоевать – он получит ракету в окно"4. Заявил, что группы сил специальных операций должны быть готовы воевать на своей территории. И, что если будут такие проблемы (намекая на крымский и донецкий сценарий) – белорусские ДРГ нанесут удар "на той территории, с которой последует нападение на Беларусь"Свёл это всё вместе в один 10-и минутный ролик.