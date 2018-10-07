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Уйдёт ли Лукашенко в 2019 году?

08.10.2018 22:14 — Разное | UDF  
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Фото: АР
Телеграм-канал Незыгарь запустил информацию о возможной отставке Лукашенко в 2019 году. Подал такую вероятность как результат российской политики по транзиту власти в Беларуси. Как всегда с российскими источниками, доля правды есть, но она щедро сдобрена кучей нужных Кремлю тезисов. Досрочные выборы, скорее всего будут в Беларуси в 2019-м. Но это игра Лукашенко.

А сегодня белорусский президент осматривал образцы военной техники и сделал ряд очень интересных оговорок:

1. Признал, что сотрудничество в области безопасности с РФ не даёт 100% гарантии и оно не на всегда

2.Оговорился, что в Беларуси создали собственный ОТРК. Сказал "сделали ракету". Можно было бы подумать, что это о "Полонезе", но данный комплекс он называет "по имени". А создание ОТРК было в планах сотрудничества с Китайцами уже давно.

3. Пригрозил, что в если кому то захочется "с нами повоевать – он получит ракету в окно"

4. Заявил, что группы сил специальных операций должны быть готовы воевать на своей территории. И, что если будут такие проблемы (намекая на крымский и донецкий сценарий) – белорусские ДРГ нанесут удар "на той территории, с которой последует нападение на Беларусь"

Свёл это всё вместе в один 10-и минутный ролик.

Статьи в рубрике "Мнение" отражают точку зрения исключительно автора. Позиция редакции UDF.BY может не совпадать с точкой зрения автора. Редакция не несет ответственности за достоверность и толкование приведенной информации

 
 
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Телеграм-канал Незыгарь запустил информацию о возможной отставке Лукашенко в 2019 году.
 
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