|
Уйдёт ли Лукашенко в 2019 году?
Фото: АР
А сегодня белорусский президент осматривал образцы военной техники и сделал ряд очень интересных оговорок:
1. Признал, что сотрудничество в области безопасности с РФ не даёт 100% гарантии и оно не на всегда
2.Оговорился, что в Беларуси создали собственный ОТРК. Сказал "сделали ракету". Можно было бы подумать, что это о "Полонезе", но данный комплекс он называет "по имени". А создание ОТРК было в планах сотрудничества с Китайцами уже давно.
3. Пригрозил, что в если кому то захочется "с нами повоевать – он получит ракету в окно"
4. Заявил, что группы сил специальных операций должны быть готовы воевать на своей территории. И, что если будут такие проблемы (намекая на крымский и донецкий сценарий) – белорусские ДРГ нанесут удар "на той территории, с которой последует нападение на Беларусь"
Свёл это всё вместе в один 10-и минутный ролик.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеграм-канал Незыгарь запустил информацию о возможной отставке Лукашенко в 2019 году.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)