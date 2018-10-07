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Глава "Белнефтехима" огорчил белорусских автовладельцев

08.10.2018 22:06 — Разное | UDF  
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На рынке ситуация неутешительная.

Новость о том, что в Беларуси дорожает топливо, уже не вызывает удивления у автовладельцев. Напомним, что с 7 октября в стране снова подорожало топливо на одну копейку, это уже 19-е повышение цен за год.

Глава концерна "Белнефтехим" Андрей Рыбаков в эфире канала ОНТ пояснил, почему стоимость топлива повышается поэтапно на одну копейку:

- На рынке ситуация неутешительная. Стоимость нефти марки Brent растет, причем в последнюю неделю довольно "жестко" и достигла 85 долларов за баррель. Если брать динамику за год, это плюс 40 процентов к началу года, если брать на 1 октября прошлого года - плюс 60 процентов. Адекватного увеличения цены на нефтепродукты в течение года не происходило. Исходя из всех факторов, 80 процентов в себестоимости нефтепродуктов занимает стоимость нефти. Ситуация на внутреннем рынке страны сейчас является глубоко убыточной для наших нефтеперерабатывающих заводов. Планомерное увеличение цены на топливо за последние полтора месяца лишь позволило удержаться на одном месте.

Мы пропагандируем политику сдержанности, каждую неделю мы ведем мониторинг и, подводя итоги с учетом всех параметров, выносим решение о последующем повышении. Повышение цен на одну копейку позволяет адаптировать потребителей к росту.

 
Теги: Новости
 
 
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