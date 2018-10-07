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Уткин: "Новость о Кокорине и Мамаеве похожа на заказуху"

08.10.2018 21:54 — Разное | UDF  
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Василий Уткин
Экс-комментатор «Матч ТВ» Василий Уткин прокомментировал информацию о том, что Александр Кокорин и Павел Мамаев избили чиновника Дениса Пака.

«Что-то с Кокориным и Мамаевым не нравится мне новость. Наверняка что-то произошло, и парочка взрывная. Но сообщение какое-то... такое. И «в компании», и то ли пьяные, то ли под наркотиками – как показалось очевидцам... И чиновник, которого следует опасаться, в качестве адресата «избиения». То есть редакция-то знает чиновника (Золотов?!! Простите...)

Пока похоже на заказуху. Я таким новостям больше доверяю, когда они со ссылкой на МВД или с видео. Может, это и появится, тогда и обсудим.

А пока очень вероятно, что повздорили с каким-нибудь г*внистым чиновником. Скорее всего, сыном еще более г*внистого чиновника, потому что в избиение двоими футболистами не ровесника я вообще не поверю. Наверное, пара синяков.

А теперь начинается «я вам покажу». В любом случае новость или заказная, или написана кретином и выглядит как заказная, с явной преференцией к одной из сторон конфликта. Милиции нет, один, значит, завтракающий завсегдатай, а другие,»кажется», обкуренные.

Источник информации вообще не указан (сам пострадавший? Сотрудники кафе? А речь о событиях утра, времени прошло полдня), да и публикует Маsh.

Удар наносится исключительно по репутации. Не я один знаю, как и почем это при желании можно сделать. Надо подождать. Что-то я думаю, нет там положительных героев, и ставлю на срач спортсменов с золотой молодежью!» – написал журналист.

Телеграм-канал Mash позиционирует себя как источник инсайдерской информации.

 
Теги: Новости
 
 
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