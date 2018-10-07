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"Если люди уезжают из твоего города, значит, там хреново". Экономист раскритиковал главу Витебщины

08.10.2018 21:50 — Разное | UDF  
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Леонид Заико. Фото: belgazeta.by
Только за последний год из региона уехало несколько тысяч человек.

В своей колонке в «БелГазете» белорусские экономисты Ярослав Романчук и Леонид Заико озвучили впечатляющие цифры о миграции в Витебской области.

– Первое, что меня убило, это миграция: 34 тысячи человек уехало, 32 тысячи приехало, то есть две тысячи человек покинули регион только за прошлый год. Кто-то скажет: подумаешь, текучка. Нет, ребята, – считает Леонид Заико.

По мнению экономиста, для оценки работы губернатора области «можно придумывать массу всяких оценок».

– Например, удельный вес инновационной продукции. Знаете, я посмотрел одну из европейских таблиц, где в Беларуси удельный вес наукоемкой продукции где-то 38%. Так это один из лучших в мире. У немцев где-то 16%. Я бешено хохотал – такое нарисовали. Так вот, смотрите. Если люди уезжают из твоего города, твоего региона, значит, там хреново. Ребята, вы хреновые, понимаете? – заметил он.

В свою очередь, Ярослав Романчук добавил, что население Витебской области с 1995 года до начала 2018 года сократилось на 246 тысяч человек.

– Это около 70% нынешнего населения города Витебска. Люди голосуют ногами и кошельками против такого безобразия, – резюмировал экономист.

Напомним, что с 2014 года Витебскую область возглавляет Николай Шерстнев, известный своим увлечением тяжелой атлетикой.



Фото: Антон Степанищев, TUT.BY

В прошлом году чиновник установил рекорд Беларуси среди атлетов старше 50 лет в дисциплине «жим лежа»: он поднял штангу весом 170 кило.

 
Теги: Витебск
 
 
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