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"Если люди уезжают из твоего города, значит, там хреново". Экономист раскритиковал главу Витебщины
Леонид Заико. Фото: belgazeta.by
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– Первое, что меня убило, это миграция: 34 тысячи человек уехало, 32 тысячи приехало, то есть две тысячи человек покинули регион только за прошлый год. Кто-то скажет: подумаешь, текучка. Нет, ребята, – считает Леонид Заико.
По мнению экономиста, для оценки работы губернатора области «можно придумывать массу всяких оценок».
– Например, удельный вес инновационной продукции. Знаете, я посмотрел одну из европейских таблиц, где в Беларуси удельный вес наукоемкой продукции где-то 38%. Так это один из лучших в мире. У немцев где-то 16%. Я бешено хохотал – такое нарисовали. Так вот, смотрите. Если люди уезжают из твоего города, твоего региона, значит, там хреново. Ребята, вы хреновые, понимаете? – заметил он.
В свою очередь, Ярослав Романчук добавил, что население Витебской области с 1995 года до начала 2018 года сократилось на 246 тысяч человек.
– Это около 70% нынешнего населения города Витебска. Люди голосуют ногами и кошельками против такого безобразия, – резюмировал экономист.
Напомним, что с 2014 года Витебскую область возглавляет Николай Шерстнев, известный своим увлечением тяжелой атлетикой.
Фото: Антон Степанищев, TUT.BY
В прошлом году чиновник установил рекорд Беларуси среди атлетов старше 50 лет в дисциплине «жим лежа»: он поднял штангу весом 170 кило.
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Только за последний год из региона уехало несколько тысяч человек.
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