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"Дальше принесут ухо?": Геращенко - о выходке боевиков в Минске

08.10.2018 21:46 — Разное | UDF  
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Ирина Геращенко. Фото: Андрей Гудзенко / LIGA.net
На встрече контактной группы в столице Беларуси "представители" боевиков ЛНР/ДНР бросили Леониду Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО.

Желающих отстаивать Украину на минской переговорной площадке по войне в Донбассе немного. Об этом у себя в Facebook сообщила представитель Киева в гуманитарной подгруппе контактной группы "Минска" Ирина Геращенко.

"Кучма прав, что после минских встреч нужно несколько дней "отходить", и очередь желающих отстаивать там Украину не стоит", - отметила она.

Первый вице-спикер Верховной Рады рассказала об одном эпизоде "переговоров" в столице Беларуси, который был связан с работавшим в минском процессе Леонидом Кучмой. Второй президент Украины вышел из переговоров 2 октября.

"Как-то боевики бросили Кучме окровавленный украинский паспорт убитого террористами Василия Слипака. Мы были в шоке. И бросились к ЛДК, чтобы он даже не прикасался к страшному артефакту. В следующий раз они привезут отрезанное ухо или руку? Где они взяли паспорт убитого человека? Они причастны к убийству?" - вспомнила Геращенко свою реакцию.

По ее словам, украинская делегация настаивала, чтобы испачканный в крови документ взяли представители ОБСЕ и передали его компетентным органам в Киеве.

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Василий Слипак 19 лет жил и работал во Франции, был солистом в Парижской национальной оперы. С началом Майдана возглавил волонтерское движение и координировал во Франции общественные акции в поддержку Украины. С 2015 года Слипак воевал в Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса Правый сектор. У Слипака был позывной Миф - сокращенно от Мефистофеля, персонажа его любимой оперы "Фауст".

29 июня 2016 года погиб от пули снайпера вблизи поселка Луганское в Бахмутском районе Донецкой области. Президент Петр Порошенко присвоил ему звание Героя Украины, встретился с родителями Слипака и передал им эту награду погибшего сына.

 
Теги: Минск
 
 
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Представители боевиков ЛНР/ДНР бросили Леониду Кучме окровавленный паспорт погибшего бойца АТО.
 
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