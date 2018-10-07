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Почему многодетные семьи агрогородка Большевик 2 года не могут дождаться электричества?
Новости Беларуси. Три многодетные семьи агрогородка Большевик Минского района несколько лет не могут электрифицировать свои новостройки, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
Проблемы начались с того, что их участки – это уплотнение уже существующего агрогородка. Кто должен разрабатывать проект проведения коммуникаций и за чьи деньги – не понятно.
Увидеть свет в конце тоннеля в этой истории попыталась Алена Чернявская.
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Новости Беларуси. Три многодетные семьи агрогородка Большевик Минского района несколько лет не могут электрифицировать свои новостройки, сообщили в программе...
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