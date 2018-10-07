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Работы Дали, Шагала, Кандинского: в Минске открылась выставка авангардного искусства

08.10.2018 22:10 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Гении бунтарского искусства в центре Минска. В выставочном зале LIBRA, на проспекте Независимости, открылся вернисаж «Авангард. ХХ век», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Работы Дали, Шагала, Кандинского: в Минске открылась выставка авангардного искусства

На одной выставочной площадке столичные искусствоведы собрали более 50 авторских литографий, среди которых произведения Кандинского, Дали, Шагала. Все произведения неклассичесского искусства прошлого века – из частных коллекций.

Работы Дали, Шагала, Кандинского: в Минске открылась выставка авангардного искусства

Денис Барсуков, куратор проекта «Авангард. ХХ век»:
Задача – показать яркие имена, лучших художников представителей авангарда XX века. Есть работы Виктора Вазарели – основоположника оп-арта (оптического искусства), есть имена менее известные, но работы от этого хуже не стали.

Работы Дали, Шагала, Кандинского: в Минске открылась выставка авангардного искусства

Александр Гальперин, соучредитель выставочного зала:
Выставочное пространство открыто для различных форм, жанров и направлений. Уже есть задумки по открытию следующей выставки в декабре, потом в феврале.

Работы Дали, Шагала, Кандинского: в Минске открылась выставка авангардного искусства

Наряду с эстетической составляющей, проект имеет и образовательный характер. По четвергам в выставочном зале белорусские искусствоведы будут проводить тематические лекции.

 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Гении бунтарского искусства в центре Минска. В выставочном зале LIBRA, на проспекте Независимости, открылся вернисаж «Авангард. ХХ век», сообщили в...
 
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