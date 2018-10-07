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Работы Дали, Шагала, Кандинского: в Минске открылась выставка авангардного искусства
Новости Беларуси. Гении бунтарского искусства в центре Минска. В выставочном зале LIBRA, на проспекте Независимости, открылся вернисаж «Авангард. ХХ век», сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
На одной выставочной площадке столичные искусствоведы собрали более 50 авторских литографий, среди которых произведения Кандинского, Дали, Шагала. Все произведения неклассичесского искусства прошлого века – из частных коллекций.
Денис Барсуков, куратор проекта «Авангард. ХХ век»:
Александр Гальперин, соучредитель выставочного зала:
Наряду с эстетической составляющей, проект имеет и образовательный характер. По четвергам в выставочном зале белорусские искусствоведы будут проводить тематические лекции.
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Новости Беларуси. Гении бунтарского искусства в центре Минска. В выставочном зале LIBRA, на проспекте Независимости, открылся вернисаж «Авангард. ХХ век», сообщили в...
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