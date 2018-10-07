Траур объявлен в Конго по жертвам дорожной аварии

Новости Конго. Трёхдневный траур объявлен в Демократической Республике Конго в связи с многочисленными жертвами дорожной аварии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. На одной из важнейших магистралей страны бензовоз столкнулся с авто, после чего произошёл взрыв.





Горящее топливо разлилось по дороге и попало на другие автомобили. В результате аварии погибли 39 человек. Свыше 80 оказались в больницах с серьёзными ожогами.

Причины происшествия до сих пор неизвестны. Ведётся расследование инцидента.