Более 600 нелегалов спасли у берегов Марокко

Береговая охрана Марокко в ходе спасательной операции вызволили из воды 615 нелегальных иммигрантов, пытавшихся добраться до Испании, сообщают в понедельник западные СМИ.

По данным СМИ, техническое состояние многих лодок, на которых плыли иммигранты, было неудовлетворительным, поэтому лодки начали тонуть.

Национальность спасенных не указывается.

Впоследствии все 615 нелегалов, спасенных береговой охраной Марокко, высадили в портах других стран Северной Африки.

СМИ напоминают, что в минувшую субботу близ берегов Испании за 48 часов были спасены 1,2 тыс. иммигрантов, плывших из Северной Африки.