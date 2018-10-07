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Количество погибших белорусов под Санкт-Петербургом увеличилось до двух
В ДТП под Санкт-Петербургом погибли двое белорусов, заявили в пресс-службе Минздрава Беларуси.
"Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом", - сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Юлия Бородун.
Она уточнила, что один из потерпевших погиб на месте, а второй скончался уже в больнице.
Кроме того, шесть пострадавших в аварии граждан Беларуси получают медицинскую помощь.
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В ДТП под Санкт-Петербургом погибли двое белорусов, заявили в пресс-службе Минздрава Беларуси. "Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под...
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