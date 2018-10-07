ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Количество погибших белорусов под Санкт-Петербургом увеличилось до двух

08.10.2018 22:04 — Разное | Интерфакс  
Размер текста:
A
A
A

В ДТП под Санкт-Петербургом погибли двое белорусов, заявили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом", - сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Юлия Бородун.

Она уточнила, что один из потерпевших погиб на месте, а второй скончался уже в больнице.

Кроме того, шесть пострадавших в аварии граждан Беларуси получают медицинскую помощь.

Количество погибших белорусов под Санкт-Петербургом увеличилось до двух
Ранее сообщалось, что 8 октября в дорожной аварии с микроавтобусом Mercedes Sprinter в Кингисеппском районе Ленинградской области около деревни Косколово серьезно пострадали белорусы. Микроавтобус, перевозивший рабочих, перевернулся. В салоне находились 9 человек, все – граждане Беларуси. Предварительная причина аварии – гололед.

 
 
Ссылка на источник 35
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ДТП под Санкт-Петербургом погибли двое белорусов, заявили в пресс-службе Минздрава Беларуси. "Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под...
 
Новости дня
Новости разные
 
КХЛ: Минское «Динамо» снова проиграло
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

07.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Лоевский край
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Радзiма
Новы дзень (Жлобин)
08.10.2018
Mir24.TV Belarus
Івацэвіцкі веснік
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Патриот (Ушачи)
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Лоевский край
Чырвоны Кастрычнiк
Петрыкаускiя навiны
Хойницкiя навiны
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Заря над Неманам
Свислочская газета
Светлы шлях
Единство
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Савецкая вёска
Кировец
Голас Касцюкоушчыны
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Новы дзень (Жлобин)
Перамога (Дятлово)
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика