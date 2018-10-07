Количество погибших белорусов под Санкт-Петербургом увеличилось до двух

В ДТП под Санкт-Петербургом погибли двое белорусов, заявили в пресс-службе Минздрава Беларуси.

"Два гражданина Беларуси погибли в результате ДТП под Санкт-Петербургом", - сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения страны Юлия Бородун.

Она уточнила, что один из потерпевших погиб на месте, а второй скончался уже в больнице.

Кроме того, шесть пострадавших в аварии граждан Беларуси получают медицинскую помощь.



Ранее сообщалось, что 8 октября в дорожной аварии с микроавтобусом Mercedes Sprinter в Кингисеппском районе Ленинградской области около деревни Косколово серьезно пострадали белорусы. Микроавтобус, перевозивший рабочих, перевернулся. В салоне находились 9 человек, все – граждане Беларуси. Предварительная причина аварии – гололед.