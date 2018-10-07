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ХК "Динамо-Минск" снова проиграл. На этот раз – "Йокериту"

08.10.2018 21:53 — Разное | Интерфакс  
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Минское "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ потерпело очередной поражение. В Хельсинки в понедельник вечером "Динамо" проиграло "Йокериту" – 3:5.

ШАЙБЫ: 1:0 — Маннинен (Лев, Мяки, 1.56). 1:1 — Буйницкий (3.56). 2:1 — Мяки (Мозес, Маннинен, 7.28). 3:1 — Норман (17.59). 3:2 — Хенкель (А.Костицын, 19.07). 4:2 — Норман (О'Нилл, Грант, 30.23 — бол.). 5:2 — Йоэнсуу (О'Нилл, 44.30 — бол.). 5:3 — Хенкель (А.Костицын, 49.01).

Отметим, что Горди Дуайер в ходе матча заменил вратаря. Карнаухов защищал ворота в первом периоде, который завершился со счетом 3:2 в пользу "Йокерита". Во втором и третьем периоде в роли голкипера "Динамо" выступил Эрнот.

Еще одной особенностью матча стало количество удалений. Грубая игра команд повлекла за собой большое количество штрафа – 10 у хозяев и 54 у гостей. Лидеры "Динамо" Андрей и Сергей Костицыны оба были удалены до конца матча.

ХК "Динамо-Минск" снова проиграл. На этот раз – "Йокериту"
ХК "Динамо-Минск" занимает предпоследнее, 11-е место в Западной конференции. У команды 4 победы после 15 матчей и 10 набранных очков.

Лидируют на Западе ЦСКА, СКА и "Йокерит". В Восточной конференции лучшие показатели у "Автомобилиста", "Авангарда", "Ак Барса" и магнитогорского "Металлурга".

В пятницу, 12 октября, "Динамо-Минск" на своей площадке сыграет с "Локомотивом".

 
Теги: Минск
 
 
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Минское "Динамо" в очередном матче чемпионата КХЛ потерпело очередной поражение. В Хельсинки в понедельник вечером "Динамо" проиграло "Йокериту" – 3:5.
 
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