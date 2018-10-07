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Владимир Макей заверил заместителя генерального секретаря ООН в полной поддержке Беларусью деятельности ООН и Контртеррорестического управления ООН

08.10.2018 21:22 — Разное | Интерфакс  
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В ходе встречи с главой Контртеррористического управления ООН заместителей генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым, глава МИД Беларуси Владимир Макей высказал слова полной поддержки белорусской стороной ООН.

"Глава белорусского внешнеполитического ведомства акцентировал главенствующую и координирующую роль ООН в глобальных контртеррористических усилиях. Министр иностранных дел заверил заместителя генерального секретаря ООН в полной поддержке белорусской стороной деятельности ООН и возглавляемого им Контртеррористического управления Организации", - говорится в сообщении пресс-службы МИД Беларуси.

В ходе встречи состоялся обмен мнениями о дальнейших конкретных перспективных направлениях взаимодействия Республики Беларусь и ООН по антитеррористической тематике.

Встреча В.Макея и В.Воронкова состоялась 8 октября в Минске. В.Воронков прибыл в Минск для участия в международной конференции высокого уровня "Предотвращение и борьба с терроризмом в цифровую эпоху", которая проходит 9-10 октября 2018 г в столице Беларуси.

 
Теги: Минск
 
 
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В ходе встречи с главой Контртеррористического управления ООН заместителей генерального секретаря ООН Владимиром Воронковым, глава МИД Беларуси Владимир Макей...
 
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