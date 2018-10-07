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КХЛ: Минское «Динамо» снова проиграло

08.10.2018 22:02 — Разное | Аргументы и факты  
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КХЛ: Минское «Динамо» снова проиграло
Официальный сайт ХК "Динамо Минск"

«Динамо» играло в гостях. Счет в матче открыли хозяева: на 2-й минуте отличился Сакари Маннинен. «Зубры» отыгрались на 4-й минуте благодаря голу Дмитрия Буйницкого. На 8-й минуте «Йокерит» вновь вышел вперед (Томи Мяки, 8-я), а на 18-й упрочил свое лидерство (Джон Норман). 

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Благодаря голу Кристиана Хенкеля (20-я) «Динамо» сумело сократить отставание в счете, но соперника было уже не догнать. На 31-й минуте Норман оформил дубль, а на 45-й Ессе Йоэнсуу забросил пятую шайбу в ворота минчан. Гости отличились еще только раз (Хенкель, 50-я), но на большее у команды сил уже не хватило.

Динамо уступает четвертый раз подряд.

- Поздравляю «Йокерит» с двумя набранными очками. Конечно, первый период значительно повлиял на ход матча. Неудачно начали, причем пропустили необязательные ранние голы. Пожалуй, нам не хватило везения в тех эпизодах. Сопернику дважды помогли рикошеты, и у вратаря не было шансов. Было тяжело отыгрываться, тем более, в гостях у такого мощного соперника. Но проделали хорошую работу, чтобы вернуться в игру. Однако хозяева вовремя забросили в большинстве. Это был интересный матч с множеством силовой борьбы. Отмечу, что в нашей игре были и позитивные моменты, - прокомментировал исход встречи главный тренер «Динамо» Горди ДУАЙЕР, его слова приводит официальный сайт клуба.

Следующую игру «зубры» проведут 12 октября дома против «Локомотива».

 
Теги: Минск
 
 
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В очередном матче в рамках Континентальной хоккейной лиги «зубры» уступили «Йокериту» со счетом 3:5. Это четвертое подряд поражение минчан.
 
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