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Из-за закрытия переездов по ул. Фортечной изменяются маршруты автобусов №24 и №42

08.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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В связи с закрытием железнодорожного переезда по ул. Фортечной с 11 по 14 октября 2018 г. временно будут изменены расписания и маршруты следования автобусов №24 и №42.


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59528.php

Из-за закрытия переездов по ул. Фортечной изменяются маршруты автобусов №24 и №42

Маршрут №24 будет разделен на две части: «ЦГБ – Овощебаза» и «Овощебаза – Газоаппарат».

Маршрут №42 будет следовать от д.п. «Южный городок» только до остановки «Овощебаза».

МАРШРУТ № 24

«Ц.Г. Больница – Овощебаза»

11 – 14 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Ц.Г.Больница 5:55 6:32 7:11 7:52 8:30 9:11 9:43 10:54 11:39 12:01 12:48 13:22 14:07 14:39 15:22 15:52 16:36 17:04 17:47 18:18 19:00 20:02 20:49 21:27 22:00 22:34 23:03 23:46

Овощебаза 6:30 7:13 7:56 8:34 9:04 9:44 10:20 11:27 12:14 12:35 13:24 14:00 14:41 15:15 15:59 16:26 17:11 17:40 18:23 18:50 19:29 20:34 21:21 22:03 22:30 23:04 23:36 0:16

МАРШРУТ № 24

«Завод «Газоаппарат» – Овощебаза»

11 – 14 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Газоаппарат 6:05 6:51 7:32 8:12 8:56 9:38 11:07 11:50 12:34 13:27 14:09 14:51 15:35 16:29 17:15 17:59 19:28 20:10 20:56 21:40 22:30 23:12 23:53

Овощебаза 6:30 7:11 7:53 8:35 9:17 9:59 11:29 12:15 12:56 13:48 14:30 15:14 16:00 16:50 17:40 18:23 19:49 20:35 21:22 22:02 22:51 23:33

МАРШРУТ № 42

«Д.П. «Южный городок» - Овощебаза»

11 – 12 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Д.П. «Южный городок» 5:45 6:55 7:15 7:43 8:17 8:59 9:37 10:22 11:04 11:53 12:46 13:14 14:01 14:39 15:19 15:56 16:15 16:39 17:16 18:09 19:24 20:47 22:01 23:12

Овощебаза 6:26 6:44 7:11 7:43 8:17 8:35 9:03 9:44 10:20 11:07 11:50 12:40 13:28 13:55 14:45 15:24 16:06 16:42 17:06 17:28 18:04 18:53 20:12 21:30 22:42 23:53

13 – 14 ОКТЯБРЯ 2018 Г.

Д.П. «Южный городок» 6:36 7:47 9:12 11:02 12:17 13:33 14:51 16:06 17:19 19:24 20:41 21:56

Овощебаза 7:16 8:40 10:00 11:46 13:01 14:16 15:34 16:49 18:02 20:10 21:24 22:36


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59528.php

Из-за закрытия переездов по ул. Фортечной изменяются маршруты автобусов №24 и №42

 
 
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В связи с закрытием железнодорожного переезда по ул. Фортечной с 11 по 14 октября 2018 г. временно будут изменены расписания и маршруты следования автобусов №24 и №42. ...
 
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