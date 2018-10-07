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Чемпионат Брестской области по конному спорту состоится в Бресте

08.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту (г. Брест, проспект Республики, 15) с 11 по 13 октября 2018 года будет проходить Чемпионат Брестской области по преодолению препятствий. 


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59527.php

Чемпионат Брестской области по конному спорту состоится в Бресте

11.10.18г.

16.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см

12.10.18г.

09.30 – маршрут с высотой до 120 см 
11.30 – маршрут с высотой до 85 см
12.30 – маршрут с высотой до 100 см 

13.10.18г. 09.30 – маршрут с высотой препятствий до 95 см 

11.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см
12.30 - маршрут с высотой препятствий до 130 см
13.00 – награждение победителей и призеров, парад закрытия


Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59527.php

Чемпионат Брестской области по конному спорту состоится в Бресте

Соревнования состоятся при любой погоде. 

 
Теги: Брест
 
 
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На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту (г. Брест, проспект Республики, 15) с 11 по 13 октября 2018 года будет проходить Чемпионат...
 
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