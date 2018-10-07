Чемпионат Брестской области по конному спорту состоится в Бресте

На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту (г. Брест, проспект Республики, 15) с 11 по 13 октября 2018 года будет проходить Чемпионат Брестской области по преодолению препятствий.



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59527.php

Читать полностью в источнике с фото:





11.10.18г.

16.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см

12.10.18г.

09.30 – маршрут с высотой до 120 см

11.30 – маршрут с высотой до 85 см

12.30 – маршрут с высотой до 100 см

13.10.18г. 09.30 – маршрут с высотой препятствий до 95 см

11.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см

12.30 - маршрут с высотой препятствий до 130 см

13.00 – награждение победителей и призеров, парад закрытия



Читать полностью в источнике с фото: http://virtualbrest.by/news59527.php

Читать полностью в источнике с фото:





Соревнования состоятся при любой погоде.