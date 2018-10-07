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Чемпионат Брестской области по конному спорту состоится в Бресте
08.10.2018 22:54 — Разное | Виртуальный Брест
На базе Брестского областного центра олимпийского резерва по конному спорту (г. Брест, проспект Республики, 15) с 11 по 13 октября 2018 года будет проходить Чемпионат Брестской области по преодолению препятствий.
11.10.18г.
16.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см
12.10.18г.
09.30 – маршрут с высотой до 120 см
13.10.18г. 09.30 – маршрут с высотой препятствий до 95 см
11.00 – маршрут с высотой препятствий до 110 см
Соревнования состоятся при любой погоде.
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