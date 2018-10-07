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Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»
Новости Беларуси. Следующий материал продолжает серию сюжетов о людях, которые несмотря на свою молодость, уже оставили добрый след на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
«Беларусь Молодая»: лучшей сельской семьёй в Беларуси стали супруги Хацкевичи из Бешенковичского района. Инна, Николай и двое их сыновей победили в национальном конкурсе «Властелин села-2018». Накануне он прошел в Слуцке. Презентация подворья, распиловка дров, драники на колодке и даже охота за курицами.
Инна Хацкевич, победитель конкурса «Властелин села»:
Итого в хозяйстве три бычка, два поросенка, несколько собак. А еще более сотни гусей, индюков и перепелов. С животными и птицами Инна справляется на раз. Потому в конкурсе по поимке кур ей не было равных.
Николай Хацкевич, победитель конкурса «Властелин села»:
Победа любой ценой – и никак иначе. Такого же принципа придерживался Николай, когда ухаживал за Инной. 6 лет назад он перевез ее из города. Окружил заботой и вниманием. И сельская жизнь пришлась по душе. Теперь в семье подрастают погодки Алексей и Александр.
Анастасия Аласания, СТВ:
Сейчас Хацкевичи задумываются над тем, как бы построить дом неподалеку от родительского. Ведь хозяйством – а с него основной доход в семье – проще заниматься сообща. И без поддержки второй половинки никуда.
Инна и Николай Хацкевич, победители конкурса «Властелин села»:
Быть дружными и трудолюбивыми. Поддерживать и уважать друг друга. Вот формула счастливой жизни, которую вывели для себя Хацкевичи. Она-то и помогла супругам стать «властелинами». И не только своего села...
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Новости Беларуси. Следующий материал продолжает серию сюжетов о людях, которые несмотря на свою молодость, уже оставили добрый след на нашей земле, сообщили в...
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