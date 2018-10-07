Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Новости Беларуси. Следующий материал продолжает серию сюжетов о людях, которые несмотря на свою молодость, уже оставили добрый след на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.





«Беларусь Молодая»: лучшей сельской семьёй в Беларуси стали супруги Хацкевичи из Бешенковичского района. Инна, Николай и двое их сыновей победили в национальном конкурсе «Властелин села-2018». Накануне он прошел в Слуцке. Презентация подворья, распиловка дров, драники на колодке и даже охота за курицами.

Инна Хацкевич, победитель конкурса «Властелин села»:

Он нам достался в награду на областном этапе. Назвали мы его Властилинушка.





Итого в хозяйстве три бычка, два поросенка, несколько собак. А еще более сотни гусей, индюков и перепелов. С животными и птицами Инна справляется на раз. Потому в конкурсе по поимке кур ей не было равных.





Николай Хацкевич, победитель конкурса «Властелин села»:

Победа нам далась нелегко. Выиграли железного коня. Жарили драники – опалил бороду. Получил травму.





Победа любой ценой – и никак иначе. Такого же принципа придерживался Николай, когда ухаживал за Инной. 6 лет назад он перевез ее из города. Окружил заботой и вниманием. И сельская жизнь пришлась по душе. Теперь в семье подрастают погодки Алексей и Александр.





Анастасия Аласания, СТВ:

Семья Хацкевичей давно известна в округе благодаря своим гигантским качелям. Их построили мужчины к рождению первенца. Высота – 12 метров и 10 кубов древесины. А эти миниатюрные качели приготовила к конкурсу мама. 2 килограмма пряничного теста и 6 часов работы.





Сейчас Хацкевичи задумываются над тем, как бы построить дом неподалеку от родительского. Ведь хозяйством – а с него основной доход в семье – проще заниматься сообща. И без поддержки второй половинки никуда.





Инна и Николай Хацкевич, победители конкурса «Властелин села»:

Терпение. Поддержка во всем. Чтобы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Да, потому что на конкурсах никогда не сделаешь этого, люди, которые не понимают друг друга.

Быть дружными и трудолюбивыми. Поддерживать и уважать друг друга. Вот формула счастливой жизни, которую вывели для себя Хацкевичи. Она-то и помогла супругам стать «властелинами». И не только своего села...



