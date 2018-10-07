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Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

08.10.2018 22:41 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Следующий материал продолжает серию сюжетов о людях, которые несмотря на свою молодость, уже оставили добрый след на нашей земле, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

«Беларусь Молодая»: лучшей сельской семьёй в Беларуси стали супруги Хацкевичи из Бешенковичского района. Инна, Николай и двое их сыновей победили в национальном конкурсе «Властелин села-2018». Накануне он прошел в Слуцке. Презентация подворья, распиловка дров, драники на колодке и даже охота за курицами. 

Инна Хацкевич, победитель конкурса «Властелин села»:
Он нам достался в награду  на областном этапе. Назвали мы его Властилинушка.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Итого в хозяйстве три бычка, два поросенка, несколько собак. А еще более сотни гусей, индюков и перепелов. С животными и птицами Инна справляется на раз. Потому в конкурсе по поимке кур ей не было равных.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Николай Хацкевич, победитель конкурса «Властелин села»:
Победа нам далась нелегко. Выиграли железного коня. Жарили драники – опалил бороду. Получил травму.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Победа любой ценой – и никак иначе. Такого же принципа придерживался Николай, когда ухаживал за Инной. 6 лет назад он перевез ее из города. Окружил заботой и вниманием. И сельская жизнь пришлась по душе. Теперь в семье подрастают погодки Алексей и Александр.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Анастасия Аласания, СТВ:
Семья Хацкевичей давно известна в округе благодаря своим гигантским качелям. Их построили мужчины к рождению первенца. Высота – 12 метров и 10 кубов древесины. А эти миниатюрные качели приготовила к конкурсу мама. 2 килограмма пряничного теста и 6 часов работы.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Сейчас Хацкевичи задумываются над тем, как бы построить дом неподалеку от родительского. Ведь хозяйством – а с него основной доход в семье – проще заниматься сообща. И без поддержки второй половинки никуда.

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

Инна и Николай Хацкевич, победители конкурса «Властелин села»:
Терпение. Поддержка во всем. Чтобы понимали друг друга с полуслова, с полувзгляда. Да, потому что на конкурсах никогда не сделаешь этого, люди, которые не понимают друг друга.

Быть дружными и трудолюбивыми. Поддерживать и уважать друг друга. Вот формула счастливой жизни, которую вывели для себя Хацкевичи. Она-то и помогла супругам стать «властелинами». И не только своего села...

Формулу счастливой жизни и счастливых побед вывели для себя финалисты конкурса «Властелин села»

 
 
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Новости Беларуси. Следующий материал продолжает серию сюжетов о людях, которые несмотря на свою молодость, уже оставили добрый след на нашей земле, сообщили в...
 
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