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Двое парней погибли от удара током на ж/д станции «Помыслище»

08.10.2018 22:22 — Разное | СТВ  
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Новости Беларуси. Двое молодых людей погибли от удара электротока на железнодорожной станции «Помыслище» в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Двое парней погибли от удара током на ж/д станции «Помыслище»

Ночью компания из четырех молодых людей отдыхали недалеко от станции. Двое парней решили экстремально продолжить отдых и направились к составу поезда. Они попытались перелезть через вагон, и на высоте получили удар электротоком. 18-летний молодой человек скончался на месте. А его друг, на год младше, - в машине скорой помощи.

Двое парней погибли от удара током на ж/д станции «Помыслище»

Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:
Переход через железнодорожные пути должен осуществляться только в установленных местах. Ни в коем случае нельзя перелазить через вагоны, между вагонами и под вагонами. Это все может плачевно закончиться.

Сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы и участники происшествия, предстоит череда экспертиз.

 
 
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Новости Беларуси. Двое молодых людей погибли от удара электротока на железнодорожной станции «Помыслище» в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. ...
 
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