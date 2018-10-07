Двое парней погибли от удара током на ж/д станции «Помыслище»

Новости Беларуси. Двое молодых людей погибли от удара электротока на железнодорожной станции «Помыслище» в Минском районе, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.





Ночью компания из четырех молодых людей отдыхали недалеко от станции. Двое парней решили экстремально продолжить отдых и направились к составу поезда. Они попытались перелезть через вагон, и на высоте получили удар электротоком. 18-летний молодой человек скончался на месте. А его друг, на год младше, - в машине скорой помощи.





Евгений Сачек, официальный представитель УВД Миноблисполкома:

Переход через железнодорожные пути должен осуществляться только в установленных местах. Ни в коем случае нельзя перелазить через вагоны, между вагонами и под вагонами. Это все может плачевно закончиться.

Сейчас проводится проверка, опрашиваются очевидцы и участники происшествия, предстоит череда экспертиз.