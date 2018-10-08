Конор Макгрегор потребовал боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым

Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор потребовал реванша с Хабибом Нурмагодомевым. Об этом он заявил в телефонном интервью ESPN.



Reuters

«Конор позвонил мне вскоре после завершения боя, заявив, что хочет немедленно провести ответный бой», — сказал Уайт.

Напомним, что в минувшие выходные Хабиб Нурмагомедов выиграл у Конора Макгрегора удушающим приемом в бою за титульный бой UFC в легком весе.

Уайт также отметил, что до сих пор неизвестно, какое наказание понесет Хабиб за потасовку , которую он устроил после боя с командой Макгрегора.

Конор Макгрегор является не единственным претендентом на бой с дагестанцем. Встретиться с Нурмагомедовым хочет и Тони Фергюсон. Он, как и Хабиб, выиграл свои 11 последних боев в UFC. Бои Фергюсона против Нурмагомедова неоднократно отменялись. Причем последний раз из-за того, что Тони повредил крестообразную связку, споткнувшись о шнур во время пресс-конференции.

Свой последний бой Фергюсон провел за полчаса до схватки Макгрегора с Нурмагомедовым. Он выиграл у Энтони Петтиса техническим нокаутом из-за перелома руки и обильного кровотечения у соперника. Эта схватка была названа боем вечера в UFC 229.