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Конор Макгрегор потребовал боя-реванша с Хабибом Нурмагомедовым

08.10.2018 23:26 — Разное | Tut.by  
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор потребовал реванша с Хабибом Нурмагодомевым. Об этом он заявил в телефонном интервью ESPN.


Reuters

«Конор позвонил мне вскоре после завершения боя, заявив, что хочет немедленно провести ответный бой», — сказал Уайт.

Напомним, что в минувшие выходные Хабиб Нурмагомедов выиграл у Конора Макгрегора удушающим приемом в бою за титульный бой UFC в легком весе.

Уайт также отметил, что до сих пор неизвестно, какое наказание понесет Хабиб за потасовку, которую он устроил после боя с командой Макгрегора.

Конор Макгрегор является не единственным претендентом на бой с дагестанцем. Встретиться с Нурмагомедовым хочет и Тони Фергюсон. Он, как и Хабиб, выиграл свои 11 последних боев в UFC. Бои Фергюсона против Нурмагомедова неоднократно отменялись. Причем последний раз из-за того, что Тони повредил крестообразную связку, споткнувшись о шнур во время пресс-конференции.

Свой последний бой Фергюсон провел за полчаса до схватки Макгрегора с Нурмагомедовым. Он выиграл у Энтони Петтиса техническим нокаутом из-за перелома руки и обильного кровотечения у соперника. Эта схватка была названа боем вечера в UFC 229.

 
 
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Президент UFC Дэйна Уайт заявил, что Конор Макгрегор потребовал реванша с Хабибом Нурмагодомевым. Об этом он заявил в телефонном интервью ESPN.
 
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